Sony: Apple TV-App für ausgewählte Modelle & Webcam-Tool für den Mac

Insofern ihr einen halbwegs aktuellen Sony-Fernseher im Einsatz habt, könnt ihr in Kürze die Apple TV-App direkt auf dem TV installieren. Demnach erfolgt der Zugriff auf Apple TV+ direkt über den Fernseher, ein Umweg über ein Apple TV ist nicht notwenig.

Zuerst wird die Apple TV-App für Sony 4K-Fernseher der Modellreihe Bravia XH90 verfügbar gemacht. Später bekommen auch die meisten Sony-Fernseher aus 2019 und 2020 die TV-App, ebenso wird die App auf ausgewählten 2018er Modellen verfügbar gemacht. Mit einem weiteren Update im Winter sollen ausgewählte Modelle auch AirPlay und HomeKit unterstützen.

Sony Imaging Edge jetzt für den Mac

Canon, Fuji, GoPro und Co. bieten schon Software an, mit der man die eigenen Kameras auch als Webcam direkt am Mac nutzen kann. Während Sony das sogenannten Tool „Sony Imaging Edge“ im August nur für Windows-Nutzer verfügbar gemacht hat, kann man den Download ab sofort auch auf dem Mac tätigen. Dann könnt ihr eure Sony-Kamera als Webcam nutzen und zum Beispiel einen Zoom- oder Skype-Videochat mit guter Qualität abhalten.

Ob eure Sony-Kamera mit dem Sony Imaging Edge Programm kompatibel ist, könnt ihr auf dieser Webseite prüfen.