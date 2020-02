Spark: Mail-App von Readdle bekommt einige neue Funktionen für iOS und Mac

Eine beliebte Anwendung, die tatsächlich noch komplett kostenlos ist und ohne Abo auskommt, so etwas gibt es tatsächlich noch. Spark für iOS und Mac hat sich zu einer echten Alternative für Apples Mail-Anwendung etabliert, auch wenn es auf dem iPhone und iPad leider immer noch nicht möglich ist, ein anderes Standard-Programm für Mails auszuwählen, damit entsprechende Web-Links automatisch in Spark geöffnet werden.

Eine der großen Pluspunkte von Spark: Die Anwendung wird regelmäßig gepflegt. So gibt es auch in dieser Woche wieder ein kleines, aber durchaus feines Update, das einige praktisch Funktion hinzufügt.

Auf dem Mac gibt es jetzt eine optimierten Look: Im Posteingang kann man sich auf Wunsch Avatar anzeigen lassen und dank Fotos und Firmenlogos so noch einen besseren Überblick behalten. Außerdem wurde eine „Erneut senden“-Funktion integriert, mit der man bereits verschickte Mails noch einmal senden kann, ohne den Inhalt und den Betreff manuell kopieren zu müssen. In Apple Mail ist diese Funktion schon seit jeher als „Umleiten“ integriert, nun genießt ihr diesen Komfort auch in Spark.

Die „Erneut senden“-Funktion steht auch im Changelog der Spark-App für iPhone und iPad. Zusätzlich gibt es dort eine neu gestaltete Rückgängig-Funktion: „Unser Design-Team hat eine kleine Änderung am Popup für das Rückgängigmachen von Aktionen vorgenommen, um anzuzeigen, wie viel Zeit für den Widerruf des aktuellen Mail-Vorgangs noch bleibt.“