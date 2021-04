Spotify kündigt Preiserhöhung an: Würdet ihr mehr bezahlen?

In Großbritannien erhalten erste Nutzer E-Mails von Spotify (App Store-Link), in denen eine kommende Preiserhöhung angekündigt wird. So sollen Nutzer pro Monat bis zu 2 Pfund mehr bezahlen. In Europa und Deutschland könnte das Abo um bis zu 3 Euro teurer werden.

Wie Mashable berichtet, soll die Preiserhöhung in der UK schon ab dem 30. April gelten, wobei man den Nutzern wohl noch einen Monat Schonfrist bereitstellt. Der Familienplan könnte so von 14,99 Euro auf 17,99 Euro angehoben werden. Die genauen Euro-Preise sind noch nicht ganz klar.

Hierzulande sind wohl bisher noch keine E-Mails von Spotify in die Postfächer der Nutzer geflattert. Es ist aber davon auszugehen, dass auch bei uns die Preise angezogen werden. Nun die Frage an euch: Würdet ihr für Spotify mehr bezahlen?