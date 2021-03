Meross Garagentoröffner mit HomeKit jetzt reduziert für 33,99 Euro erhältlich

Im August letzten Jahres haben wir euch den Meross Garagentoröffner angekündigt, allerdings war dieser bisher nur in den USA verfügbar. Ab sofort könnt ihr auch hierzulande zuschlagen – und zum Start sogar mit Rabatt.

Aktiviert den 8 Euro Gutschein auf der Produktseite und nutzt zudem den Gutscheincode MSG100HK11, um an der Kasse nur 33,99 Euro statt 52,99 Euro zu bezahlen.

Inwiefern euer Garagentoröffner mit dem Meross-Modul kompatibel ist, könnt ihr in diesem Dokument prüfen. Die Einrichtung in HomeKit ist wie immer sehr einfach, allerdings müsst ihr in eurer Garage WLAN-Empfang haben. Danach könnt ihr das Garagentor nicht nur in der Home-App steuern, sondern auch über Siri-Sprachbefehle. Ebenso sind Automationen möglich.