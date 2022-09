Spyra Two: Die elektrische Wasserpistole ist mein Sommer-Gadget

Der Sommer war definitiv eine heiße Angelegenheit. Leider habe ich mein ultimatives Sommer-Gadget erst Ende August entdeckt. Aber immerhin: Ein paar heiße Tage hatte ich noch mit der Spyra Two, die von einem Münchner Start-Up entwickelt und hergestellt wurde. Und eines ist sicher: Der nächste Sommer kommt bestimmt.

Nachdem sich die Spyra Two auf den Weg zu mir gemacht hat, habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Nicht ohne Grund, denn bisher war ich kleinen aufmüpfigen Kindern in unserer Nachbarschaft wehrlos ausgesetzt und wurde schon das eine oder andere Mal ordentlich nass gemacht.

Möglicherweise bin ich in den Tagen bis zur Lieferung auch meiner Frau ein wenig auf die Nerven gegangen mit „dieser elektrischen Wasserpistole“. Und als ich das Paket dann endlich erhalten und die Spyra Two ausgepackt habe, waren ihre Worte wohl noch nie so treffend gewählt: „Jetzt übertreibst du aber endgültig.“

Wirklich? Nun gut, mit ihren 2,3 Kilogramm und ihrer kantigen Optik ist die Spyra Two ohne Zweifel ein echter Brocken. Sie wirkt wie eine Wumme aus einem Computer-Spiel und ist ohne Zweifel Next-Generation. Immerhin kann sie per USB-C aufgeladen werden und verfügt über eine integrierte Pumpe. Aufladen und Feuern, das alles funktioniert über einen herkömmlichen Abzug. Oder um es in meinen Worten zu sagen: Einfach der Hammer.

Im Vergleich mit einer herkömmlichen Wasserpistole ist es vor allem der Wasserstrahl, der den Unterschied macht. Wobei es bei der Spyra Two eigentlich gar keinen Wasserstrahl gibt, sondern tatsächlich einzelne Schüsse. Und die werden tatsächlich mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit abgefeuert, insbesondere im Nahbereich von drei bis sechs Metern.

Mit einer 600 Milliliter fassenden Ladung, die von der Spyra Two selbstständig in knapp 15 Sekunden aus einem Eimer aufgesogen werden kann, sind gut 20 Schüsse möglich. Drei davon können direkt hintereinander abgefeuert werden, danach muss kurz neuer Druck aufgebaut werden. Hält man den Abzug nach einem Schuss gedrückt, wird ein Powerschuss aufgeladen, der so richtig fetzt.

Ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei herum reden. Natürlich habe ich keine Mühen gescheut und möchte euch im folgenden Video am eigenen Leib zeigen, welche Wirkung so ein Powerschuss hat. Natürlich mit einer kleinen Slow-Motion-Szene, aber schaut am besten selbst:

Eine Wasserpistole mit USB-C, Display, automatischer Aufladung und Powerschuss. Meine Frau hätte es nicht treffender Beschreiben können. Ich sage aber auch: So viel Spaß habe ich mit noch keiner anderen Wasserpistole gehabt. Es ist das Gadget für alle verrückten Väter, die in der nächsten Gartenschlacht zurückschlagen wollen.

Es gibt da nur ein ganz kleines Problem – und das ist der Preis. Mit mehr als 150 Euro ist die Spyra Two alles andere als ein Schnäppchen. Etwas günstiger wird es bei der mechanischen Variante, der Spyra LX, bei der man per Pumpen „nachladen“ muss. Mit 89 Euro ist aber auch dieses Modell noch teurer als die allermeisten anderen Wasserpistolen.

