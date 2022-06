Stage Manager auf dem iPad: Nur mit M1-Prozessor möglich

Mit dem kommenden iPadOS 16 wird Apple das Multitasking-Erlebnis deutlich verbessern. Stage Manager heißt die neue Funktion, mit der ihr Apps nicht nur auf dem Bildschirm wird verschieben, sondern auch ihre Größe frei einstellen können.

Auch wenn ich den neuen Stage Manager noch nicht ausprobiert habe, ist einer der großen Vorteile laut Apple: Erstmals können sich Fenster auch überlappen. So kann man die Inhalte und Aktivitäten in einer App im Hintergrund im Blick behalten, während der Fokus auf einem großen Fenster im Vordergrund liegt.

Aber: Auf dem Bildschirm bleibt in dieser Ansicht deutlich mehr Platz frei. Ich gehe davon aus, dass die nutzbare und sichtbare Fläche am Ende sogar kleiner ausfallen wird, als bei den bisherigen Funktionen Split View und Slide Over.

Praktisch könnte dagegen die Gruppierung von Apps im Stage Manager sein. Apple schreibt dazu: „Gruppiere Apps nach bestimmten Aufgaben oder Projekten. Du kannst sie in deinem idealen Layout anordnen, die Größe genau anpassen oder sie überlappen lassen.“

Mit dem Stage Manager sind aktuell nur drei iPads kompatibel

Die ganze Sache hat nur ein großes Problem: Zum aktuellen Zeitpunkt kommen nur drei iPads in den Genuss der neuen Funktion. Für den Stage Manager ist ein iPad Air der fünften Generation, ein 12,9 Zoll iPad Pro der fünften Generation oder ein 11 Zoll iPad Pro der 3. Generation erforderlich. Anders gesagt: Jedes iPad das nicht über einen M1-Prozessor verfügt, ist nicht mit dem Stage Manager kompatibel. Das ist scho etwas schade, denn nur ein kleiner Teil der Apple-Community dürfte bereits auf die neueste Generation gewechselt haben, zumal iPads ja eine relativ lange Lebensdauer haben.