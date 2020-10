Starke Preise bei Amazon Music Unlimited und Audible Hörbüchern

Bei seinen eigenen Produkten und Diensten lässt es Amazon am Prime Day natürlich besonders krachen. Wenig verwunderlich, immerhin ist dieser kleine Shopping-Marathon das wichtigste Verkaufs-Event des Tages für Amazon. Am Ende profitiert davon aber eben auch der Nutzer.

Solltet ihr beispielsweise noch kein Music Unlimited ausprobiert haben, quasi das Spotify von Amazon, ist jetzt eine sehr gute Gelegenheit dazu. Denn den ohnehin schon auf starke 19,49 Euro reduzierten Alexa-Lautsprecher Echo Dot gibt es jetzt mit sechs Monaten Music Unlimited gratis für Neukunden.

Das bedeutet für euch: Ihr habt sechs Monate kostenlosen Zugriff auf den Musik-Streaming-Dienst mit Millionen von Songs – natürlich nicht nur mit dem Echo Dot, sondern auch mit vielen anderen Endgeräten. Pro Monat kostet das normalerweise 7,99 Euro. Diese werden erst ab dem siebten Monat fällig, wenn ihr euer Abo nicht vorher per Mausklick deaktiviert.

Um das Angebot wahrzunehmen, wählt auf der folgenden Produktseite einfach den Echo Dot in einer Farbe eurer Wahl und der Konfiguration „Mit Amazon Music Unlimited – 6 Monate gratis“ aus.

104.651 Bewertungen Amazon Echo Dot (3. Gen.) Anthrazit Stoff + Amazon... Nur für Neukunden von Amazon Music Unlimited mit gültiger Prime-Mitgliedschaft.

Unser beliebtester smarter Lautsprecher – Jetzt mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem Lautsprecher für volleren und kräftigeren Klang.

Tolles Angebot für alle Hörbuch-Fans bei Audible

Solltet ihr es statt auf Musik eher auf Hörbücher abgesehen haben, gibt es ebenfalls gute Neuigkeiten: Auch Audible hat ein spannendes Angebot auf Lager. Es gibt ein Vorteilsabo, bei dem ihr 70 Prozent sparen könnt. Im ersten halben Jahr bezahlt ihr pro Monat nur 2,95 statt 9,95 Euro. Das macht unter dem Strich Gesamtkosten von 17,70 statt 59,70 Euro für die sechs Monate. Auch hier ist im letzten Monat eine manuelle Kündigung notwendig.

sechs Monate Audible für 2,95 Euro pro Monat

Was ihr als Gegenleistung bekommt? Pro Monat ein kostenloses Hörbuch, selbst wenn das im Handel mehr als 20 oder 30 Euro kostet, was bei aktuellen Hörbuch-Titeln durchaus nicht außergewöhnlich ist. Eine weitere Besonderheit und ein großer Unterschied zu Spotify und Co: Ihr dürft die heruntergeladenen Hörbücher auch nach Abo-Ende behalten und erneut anhören.