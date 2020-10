Prime Day gestartet: Das erwartet euch in den nächsten 48 Stunden

Wo kann man am meisten sparen? Am Black Friday? Cyber Monday? Oder am Prime Day? Vermutlich, wenn man sich einfach ein wenig zurückhält und gar nichts kauft. Aber dann gibt es ja doch die eine oder andere Sache, die man schon lange auf der Wunschliste stehen hat. Vielleicht nicht ganz oben, aber trotzdem schon eine Weile. Ihr wisst schon, was ich meine.

alle Prime Day Angebote auf einen Blick

Nachdem uns Amazon am Montagnachmittag schon einen ersten Vorgeschmack geliefert hat, geht es jetzt richtig los. In den nächsten 48 Stunden gibt es eine große Ladung „Angebote des Tages“ und noch dazu eine Vielzahl an „Blitzangeboten“. Uns haben es vor allem die Angebote des Tages angetan, denn hier dürfte für jeden etwas dabei sein.

Hier mal ein kleiner Vorgeschmack auf die verschiedenen Deals:

Wir werden die nächsten Stunden nutzen, um uns ein wenig zur sortieren, Preise zu vergleichen und spannende Deals zu finden. Natürlich legen wir dabei einen besonderen Fokus auf die Apple-Welt und den Smart Home Bereich, bei einigen anderen Technik-Produkten, die vielleicht sogar ohne App auskommen müssen, können aber auch wir schwach werden.

Gerne könnt ihr die Kommentare unter dem Artikel nutzen, um uns einfach mal mitzuteilen, was denn bei euch ganz oben auf dem Wunschzettel steht. Vielleicht habt ihr ja auch schon ein ganz besonderes Schnäppchen entdeckt und schon zugeschlagen? Lasst es uns wissen!