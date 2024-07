SwitchBot: Universal-Fernbedienung ab sofort in Deutschland verfügbar

Im Juni dieses Jahres wurde die neue SwitchBot Universal-Fernbedienung erstmals vorgestellt. Der Zubehör-Hersteller ist ja bereits ziemlich breit aufgestellt, neben diversen Smart Home Produkten gibt es auch Roboter und Kameras. Die neue Universal-Fernbedienung ist nach einer Kopplung mit einem Hub des Herstellers auch mit dem neuen Smart Home-Standard Matter kompatibel.

Und das muss noch nicht einmal teuer sein: Die SwitchBot Universal Remote kostet ohne Hub 69,99 Euro, mit dem SwitchBot Hub der zweiten Generation 119,99 Euro und mit dem SwitchBot Hub Mini 109,99 Euro. Wie es sich für eine Fernbedienung gehört, ist natürlich eine Steuerung per IR-Signal möglich. Fernseher, Ventilatoren, Klimaanlagen, BluRay-Player und auch Apple TV oder Fire TV können so direkt mit der Fernbedienung gesteuert werden. Aber auch Bluetooth-Geräte von SwitchBot kann man direkt und ohne Umwege über die SwitchBot Universal Remote steuern.

Nach erstem Setup keine Internetverbindung zur Nutzung erforderlich

Neben 19 Tasten verfügt die SwitchBot Universal Remote auch ein Touch-Display, das unter anderem die gekoppelten Geräte anzeigt und auch mit Wischgesten gesteuert werden kann. Was ebenfalls spannend ist: Nach dem ersten Setup ist keine Internet-Verbindung notwendig, um die Geräte zu steuern. Über die SwitchBot-App kann man die Fernbedienung zudem suchen und ein Tonsignal abspielen. Aber wie genau sieht es nun mit der Matter-Unterstützung aus? So wie wir es verstehen, werden alle verbundenen Geräte über den SwitchBot-Hub auch an Matter und damit an Apple Home freigegeben.

Nachdem man die SwitchBot Universal-Fernbedienung Ende Juni dieses Jahres offiziell vorgestellt hat, ist sie nun auch flächendeckend in Deutschland verfügbar. Neben dem Direktvertrieb über die Website von SwitchBot gibt es die Fernbedienung nun auch bei Amazon. Dort ist die Neuerscheinung sogar derzeit mit einem 10-Prozent-Gutschein vergünstigt erhältlich, so dass man bis zum 4. August statt 69,99 Euro lediglich 62,99 Euro zahlt, wenn man das Häkchen auf der Produktseite setzt.

SwitchBot Universal Remote mit anpassbarer App, All-in-One-Smart-Fernbedienung,... Alles unter Kontrolle: Universal Remote steuert Infrarotgeräte wie Klimaanlagen, Fernseher, Lichter, Ventilatoren, DVD-Player, Lautsprecher,...

Haushaltsgeräte schnell hinzufügen: Integrieren Sie in 10 Minuten Haushaltsgeräte in Ihre SwitchBot Universal Remote. Fast 100.000...