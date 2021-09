Symfonisk: IKEA bietet Bodenstativ für Sonos-Regal-Lautsprecher an

In Kooperation mit dem Premium-Audio-Hersteller Sonos hat das schwedische Möbelhaus IKEA vor etwa zwei Jahren eine eigene Lautsprecher-Reihe namens Symfonisk vorgestellt. In dieser gibt es bewährte Sonos-Technik in einem günstigeren IKEA-Gewand, und das in verschiedenen Größen und Bauweisen ab 99 Euro.

Der Regallautsprecher der Symfonisk-Reihe, der mit den eben angegebenen 99 Euro berechnet wird, hat nun ein kleines Update spendiert bekommen. Ab sofort wird im Online-Shop von IKEA ein Bodenständer für den Regallautsprecher gelistet, der laut Möbelhaus als „Bodenstativ für Regal-WiFi-Speaker“ bezeichnet wird. Zum Preis von 20 Euro gibt es hier eine schwarze und weiße Farbvariante, bisher ist eine Lieferung aber noch nicht möglich.

„Mit diesem Bodenständer kannst du den SYMFONISK Regal-WiFi-Speaker platzieren, wo immer du möchtest. Richte den Speaker beliebig aus und fülle den Raum mit Klang. Perfekt als Rücklautsprecher in einem Heimkinosystem.“

So berichtet IKEA auf der Produktseite über den Symfonisk-Lautsprecher-Ständer. Mit diesem Zubehör kann der Lautsprecher ideal ausgerichtet und beliebig platziert werden, ohne Löcher in die Wände bohren zu müssen. Gefertigt wird das Bodenstativ aus Stahl, Kunststoff und Silikonkautschuk. Der Fuß hat einen Durchmesser von 30 cm, die Höhe beträgt 117 cm. Mit der Artikelnummer 505.015.18 kann aber schon mal in der Filiale vorsichtig nach der Verfügbarkeit gefragt werden.