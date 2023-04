Tedee Smart Lock: Gastzugang ohne App und ohne Registrierung

Das Tedee Smart Lock verrichtet seine Dienste bei uns im Büro seit mittlerweile rund zwei Jahren und wir sind weiterhin sehr zufrieden mit dem smarten Türschloss. Der eingebaute Akku hält lange und lässt sich einfach aufladen, das Schloss ist leise und kompakt. Und auch Funktionen gibt es immer mehr.

Sofern ihr neben dem Tedee Smart Lock auch eine Tedee Bridge verwendet, könnt ihr jetzt unter portal.tedee.com auch Gastzugänge einrichten. Die Besonderheit: Der Zugriff erfolgt über einen Web-Link und ist ohne Registrierung oder Installation einer App möglich. Prima also, um einmalige Zugänge zu ermöglichen.

Um einen Link zu erstellen, muss das Tedee Smart Lock im Online-Portal zunächst zu einer Organisation hinzugefügt werden, was aber mit wenigen Klicks erledigt ist. Danach kann man im Menü „Links“ auswählen und die gewünschten Zugänge hinterlegen. Dabei sind die folgenden Optionen möglich:

Zeitbegrenzung: Zeitraum, in dem der gewünschte Link aktiv ist.

Zeitraum, in dem der gewünschte Link aktiv ist. Bestimmte Tage: Ausgewählte Tage im Zeitraum, in denen der Zugriff gewährt wird.

Ausgewählte Tage im Zeitraum, in denen der Zugriff gewährt wird. Uhrzeiten: Beschränkung auf einen bestimmtem Zeitraum am Tag.

Den erstellten Link kann man dann einfach per Mail oder Nachricht an die gewünschte Person schicken. Diese muss den Link dann einfach nur anklicken und kann in einer übersichtlichen Web-Oberfläche auf „öffnen“ tippen, um das Smart Lock zu öffnen. Andere Aktionen sind nicht möglich.

Erstellte Links können im Online-Portal von Tedee verwaltet werden. Nachträgliche Änderungen sind ebenso möglich wie das komplette Entfernen des Zugangs.

Im Vergleich zum Nuki Smart Lock ist das Tedee Smart Lock leider eine recht teure Angelegenheit. Zusammen mit Bridge und Zylinder bezahlt man derzeit 429 Euro. Das ist definitiv eine Hausnummer.