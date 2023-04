Leaker: iPadOS 17 soll iPhone-ähnliche Sperrbildschirm-Anpassung bekommen

Mit iOS 16 hat Apple für das iPhone eine Möglichkeit der Personalisierung für den Sperrbildschirm geschaffen. Es lassen sich nicht nur die Wallpaper individuell anpassen, sondern auch die Datums- und Uhrzeitanzeige, ebenso wie kleine Widgets für Wetter, Kalender, Akkustatus und Infos von Drittanbieter-Anwendungen.

Das iPad, obwohl mit einem deutlich größeren Lockscreen gesegnet, blieb in dieser Hinsicht bisher außen vor. Möglicherweise wird es jedoch mit iPadOS 17 auch endlich eine Option geben, den Sperrbildschirm individualisieren zu können. Dies berichtet der Apple-Leaker @analyst941 bei Twitter. Laut seiner Aussage wird Apple nicht nur die mit iOS 16 für iPhones eingeführten Optionen für den Sperrbildschirm auf iPad-Modelle übertragen, sondern plant auch zusätzliche Aktualisierungen, die in iOS 17 hinzugefügt werden. Wenn die neuesten Gerüchte stimmen, wird iPadOS 17 die folgenden Optionen für iPads bieten:

Widgets für den Sperrbildschirm

Hintergrundbilder wie Foto-Shuffle, Emoji und Wetter

Fotofilter und -stile

Tiefeneffekt für Hintergrundbilder

Anpassung des Uhrenstils

Sperrbildschirme in Verbindung mit Fokusmodi

Galerie für Hintergrundbilder

Die anonyme Quelle, die hinter diesem Gerücht steckt, hat in der Vergangenheit bereits vor der offiziellen Veröffentlichung genaue Informationen über die Dynamic Island des iPhone 14 Pro in den MacRumors-Foren geleakt. So oder so, spätestens am Abend des 5. Juni, wenn die WWDC 2023-Keynote von Apple stattfindet, werden wir zu diesem Thema wohl mehr erfahren.