Ausprobiert: Supvan Katasymbol E10 Etikettendrucker für unter 20 Euro

Im April haben wir euch schon den günstigen Nelko P21 Etikettendrucker vorgestellt und bei Amazon bin ich immer wieder über den Supvan Katasymbol E10 Etikettendrucker (Amazon-Link) gestolpert. Ich habe mir denn Drucker bestellt und möchte euch gerne meine Erfahrungen schildern, damit ihr einschätzen könnt, ob das Gerät was für euch ist.

Die unverbindliche Preisempfehlung von 45,99 Euro können wir getrost ignorieren, denn der Etikettendrucker ist immer im Angebot. Mit dem aktuellen 30 Prozent Coupon auf der Produktseite reduziert sich der Preis auf 18,19 Euro, was ich als angemessen empfinde.

Dem Gerät merkt man nämlich an, dass es sich hier um eine kostengünstige Variante handelt. Das ist bei dem Preis zu erwarten, insgesamt ist die Verarbeitung aber in Ordnung, wobei alles aus Plastik gefertigt ist. Auf einer Seite findet ihr den An-Aus-Schalter, auf der anderen Seite das eingelegte Etikettenband sowie den Abschneider. Der integrierte Akku soll rund einen Monat halten, allerdings kann ich das weder bestätigen noch dementieren, da ich den Drucker noch nicht so lange nutze.

Der Supvan benutzt die Thermodrucktechnik und verzichtet demnach auf Tinte oder Toner, was den Geldbeutel schont. Lediglich das Etikettenband ist ein Verbrauchsgut, das ihr in verschiedenen Varianten erwerben könnt. Dazu gleich noch mehr.

Supvan Katasymbol E10 Etikettendrucker wird per App bedient

Um ein Etikett bedrucken zu können, müsst ihr euch die kostenlose iPhone-App Katasymbol (App Store-Link) herunterladen. Die App funktioniert ohne Account und der E10 Drucker wird per Bluetooth direkt gefunden und angebunden. Euch stehen diverse Vorlagen aus mehreren Kategorien zur Auswahl bereit, wobei die Beschriftungen alle auf Englisch sind. Im Editor könnt ihr die Vorlagen nach euren Wünschen anpassen oder direkt selbst Hand anlegen.

Ihr könnt aus mehr als 30 Schriftarten wählen, zahlreiche Icons verwenden, Umrandungen einfügen, Kreise, Linien, Sterne und mehr anwenden, die Ausrichtung anpassen und vieles mehr. Die Handhabung ist wirklich einfach und die App in deutscher Sprache verfügbar. Wenn man nur Text erstellen möchte, kann man auch zwei oder drei Zeilen verwenden, wobei der Text dann immer kleiner wird. Zudem könnt ihr horizontalen Text nutzen und seid nicht auf eine bestimmte Länge begrenzt, da der Drucker auch längere Etiketten drucken kann.

Die Druckqualität ist okay

Der Ausdruck ist lesbar und definitiv in Ordnung, wobei ihr per App auch eine etwas bessere Qualität einstellen könnt. Bei großen Texten sieht man an den Buchstaben immer wieder kleine Verwischungen, aber damit kann man leben. Kleiner Text ist ebenfalls lesbar und da das Etikett auf der Rückseite geteilt ist, könnt ihr die Schutzfolie besonders einfach abziehen.

Der Supvan Katasymbol E10 Etikettendrucker ist ein einfaches Modell, mit dem man aber zahlreiche Optionen geboten bekommt. Die App ist gut zu bedienen und die Ausdrucke in Ordnung. Ihr könnt eure Gewürzdosen, Tupperware, weitere Gefäße, Ordner, Geschenke, Lebensmittel und vieles mehr schnell und einfach beschriften.

Während der Etikettendrucker selbst für unter 20 Euro als günstig zu bezeichnen ist, kostet ein 6 Meter langes und 15 Millimeter breites Thermo-Etikettenband 10,99 Euro. Das Doppelpack bietet mit 14,99 Euro das bessere Preis-Leistungsverhältnis, wobei es auch eine transparente Variante gibt. Zur Auswahl stehen auch diverse bunte Etiketten, mit denen ihr mehr Farbe ins Spiel bringen könnt.

Mein Fazit zum Supvan Katasymbol E10 Etikettendrucker

Mit dem Supvan Katasymbol E10 Etikettendrucker könnt ihr im Handumdrehen einfache Etiketten erstellen. In der handlichen iPhone-App können alle Einstellungen vorgenommen und im Editor komplett eigene Etiketten erstellt werden. Der Druck ist schnell und die Qualität in Ordnung. Die Auswahl an Etikettenband ist groß und es stehen auch bunte Etiketten zum Kauf bereit. Mit dem Supvan Katasymbol E10 Etikettendrucker könnt ihr kostengünstig Gegenstände beschriften.

