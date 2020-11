The World Next Door: Epic Games verschenkt witziges Rätselabenteuer für den Mac

Während Epic sich immer noch mit Apple um das Spiel Fortnite streitet, könnt ihr wöchentlich kostenlose Mac- und Windows-Spiele im hauseigenen Store abgreifen. Und ab heute wird das Rätselabenteuer „The World Next Door“ kostenlos angeboten. Ihr benötigt 2 GB verfügbaren Speicher, das Spiel selbst ist leider nur in englischer Sprache vorliegend.

The World Next Door, das sich an der gefühlvollen Erzählweise und der spannenden Action von Anime- und Indie-Spielen orientiert, begleitet die junge, rebellische Jun, die sich weit weg von zu Hause in der magischen und mysteriösen Welt von Emrys wiederfindet. Als Jun auf eine bunte Vielfalt übernatürlicher Wesen trifft, muss sie lernen, sich auf ihre neuen Freunde zu verlassen, um rechtzeitig nach Hause zurückzukehren, bevor die Zeit abläuft. In The World Next Door erwartet dich eine fesselnde Mischung aus eindrucksvollen visuellen Romanelementen, mitreißender Handlung und blitzschnellen Rätselschlachten.