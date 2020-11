Kontakt-Tagebuch: Apple entfernt App aus dem App Store

In diesen Tagen kann es sehr praktisch sein, ein Kontakt-Tagebuch zur Nachverfolgung der eigenen Begegnungen zu führen. Sollte man sich mit dem Coronavirus infizieren oder in Quarantäne müssen, hilft dann das Tagebuch, um dem Gesundheitsamt wichtige Informationen weiterzuleiten oder die eigenen Kontakte entsprechend zu informieren.

Mittlerweile gibt es schon einige nützliche Apps dieser Art im App Store. Mit Cluster Diary hatten wir euch erst letztens eine solche Anwendung vorgestellt. Auch die App Kontakt-Tagebuch (App Store-Link) des deutschen Entwicklers Stefan Trauth aus Bietigheim gehört in diese Kategorie. Der Download seiner iPhone- und iPad-App ist kostenlos, per In-App-Kauf kann man dem Entwickler einen kleinen Obolus spenden.

Wie Trauth nun auf seiner eigenen Website Funkenstrahlen berichtet, wird Apple sein Kontakt-Tagebuch allerdings aus dem App Store entfernen. Die App verzeichnet mittlerweile über 14.000 Downloads und kommt im deutschen App Store auf sehr gute 4,7 von 5 Sternen bei mehr als 1.000 Bewertungen.

Am 6. November wurde Trauth laut eigener Aussage von Apple kontaktiert, „um mich darüber zu informieren, dass die App gegen die App Store Richtlinien verstößt und daher in 14 Tagen aus dem App Store entfernt wird, sofern ich keine neue Version mit entsprechenden Anpassungen einreiche.“ Apple gebe an, dass Anwendungen, die „der Kontaktverfolgung im Rahmen von Covid-19 dienen, […] demnach nur von staatlichen Institutionen im App Store veröffentlicht werden [dürfen].“

Nach Umzug auf neues Gerät nicht mehr nutzbar

Mehrere Telefonate mit Apple und ein Umbau des Kontakt-Tagebuchs von Seiten des Entwicklers, bei dem alle Eingabefelder, die im Zusammenhang mit Gesundheit und Covid-19 stehen, entfernt worden sind, brachten keinen Erfolg. „Auch in der abgeänderten Form sieht sich Apple darin bestätigt, dass die App als manuelle Kontakt Tracing App genutzt wird“, so Stefan Trauth. Die Konsequenz: Das Kontakt-Tagebuch wird bald nicht mehr im App Store zu finden sein.

Wer die App bereits geladen hat, kann sie problemlos weiter benutzen. Allerdings wird es dem Entwickler nicht mehr möglich sein, weitere Updates oder Fehlerbehebungen zur Verfügung zu stellen. Auch wer auf ein neues iPhone wechselt, kann die App dort nicht mehr verwenden, da sie sich nicht mehr aus dem App Store laden lässt. Vor einem Umzug auf ein neues Gerät sollte man daher alle bisher angelegten Daten als CSV exportieren.

Den Code der App stellt Stefan Trauth übrigens auf Github jedem interessierten Nutzer zur Verfügung. „Technisch versierte Nutzer haben damit die Möglichkeit, die App an die eigenen Bedürfnisse anzupassen und direkt mit Xcode auf ihren Geräten zu installieren.“ Aktuell ist das Kontakt-Tagebuch noch im App Store zu finden. Solltet ihr Interesse an der App haben, solltet ihr den Download schnellstmöglich tätigen. Es ist nach Apples geltenden Richtlinien wohl auch nur noch eine Frage der Zeit, bis auch andere, von unabhängigen Entwicklern veröffentlichte Kontakt-Tagebücher, wie auch das oben erwähnte Cluster Diary, aus dem App Store verschwinden.