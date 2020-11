MindNode: Mindmapping-App nach Update mit Big Sur-Design und Widgets

Von der praktischen Mindmapping-App MindNode (Mac App Store-Link) haben wir in der Vergangenheit bereits öfters berichtet. Die Anwendung für macOS und iOS erlaubt es, Gedanken produktiv festzuhalten und visuell darzustellen. Die Mac-App erfordert zum Download macOS 10.15 oder neuer sowie 33 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden. Die Finanzierung erfolgt über ein Abo, das für 21,99 Euro/Jahr per In-App-Kauf erworben werden kann.

Eine sogenannte Mind Map kann komplexe Themen auf visuelle Art und Weise einfach darstellen. Die App MindNode soll dabei helfen, Aufgaben zu verbinden und Ideen zu ordnen. In der neuesten Version der Produktivitäts-App haben die Entwickler von IdeasOnCanvas ihrer Mac-Anwendung ein paar neue Funktionen spendiert, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Aktualisiertes App-Icon im Big Sur-Design

In der nun vorliegenden Version 2020.6 haben die Macher unter anderem ein überarbeitetes Design bereitgestellt, das sich perfekt mit dem neuen macOS Big Sur versteht. „Wir haben eine benutzerdefinierte Akzentfarbe übernommen, die Symbolleiste aktualisiert und den Inspektor mit einer neuen Registerkarte und einer vollständig anpassbaren Benutzeroberfläche neu gestaltet“, heißt es dazu von den Entwicklern.

Ebenfalls neu ist auch das App-Icon, das sich an macOS Big Sur und den iOS-verwandten eckigeren App-Symbolen orientiert, sowie eine Möglichkeit, Widgets unter Big Sur im Benachrichtigungs-Center einzurichten. „Es ist eine einfache und tolle Möglichkeit, eine Mind Map zu starten und schnell auf deine angepinnten und zuletzt verwendeten Dokumente zuzugreifen“, berichtet das MindNode-Team. Zu guter Letzt wurde MindNode auch komplett für den neuen Apple Silicon M1 Chip portiert und vorbereitet. Das Update auf Version 2020.6 von MindNode steht allen Usern der App ab sofort im Mac App Store zum Download zur Verfügung.