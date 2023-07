Threads: Neues soziales Netzwerk von Meta startet wohl nicht in der EU

Der Name Threads könnte euch im Zusammenhang mit Instagram etwas sagen. 2019 hatte man eine Messaging-App mit diesem Namen an den Start gebracht, die aber 2021 schon wieder eingestampft wurde. Nun recycelt der Meta-Konzern von Mark Zuckerberg den Namen und wird ein Twitter-ähnliches soziales Netzwerk am 6. Juli an den Start bringen. Diese Info geht aus dem US App Store-Listing hervor, bei dem das Datum kurzfristig angezeigt wurde.

„Threads ist ein Ort, an dem Communities zusammenkommen, um über alles zu diskutieren – von den Themen, die Sie heute interessieren, bis hin zu den Trends von morgen. Was auch immer Sie interessiert, Sie können Ihren Lieblingsautoren und anderen, die die gleichen Dinge lieben, folgen und sich direkt mit ihnen verbinden – oder eine eigene treue Fangemeinde aufbauen, um Ihre Ideen, Meinungen und Kreativität mit der Welt zu teilen.“

So wird die Threads-App von Meta beschrieben. Man soll sich für das Netzwerk mit dem eigenen Instagram-Account anmelden können und die Konten, denen man in Instagram folgt, auch in der neuen App finden. Das textorientierte Threads ähnelt von der Aufmachung her den bekannten sozialen Netzwerken Twitter und Mastodon.

In der EU dürfte Threads von Meta aber wohl so schnell nicht in den App Stores landen. Wie der Irish Independent berichtet, seien die Datenschutzhürden in der EU deutlich höher, als es in den USA oder Großbritannien der Fall ist. Das Resultat: „Meta wird seinen neuen Twitter-Konkurrenten Threads in absehbarer Zeit nicht in Irland oder der EU einführen“, so die Zeitung.

Threads importiert zahlreiche Daten von Instagram

Ein Sprecher der irischen Datenschutzkommission (DPC) teilte gegenüber des Irish Independent mit, dass die Aufsichtsbehörde wegen des neuen Dienstes kontaktiert worden sei und dass die App „zum jetzigen Zeitpunkt“ nicht in der EU eingeführt werde. Die neue Threads-Plattform sei darauf ausgelegt, Daten von Instagram zu importieren, einschließlich Verhaltens- und Werbeinformationen. In der US-Version der App teile das soziale Netzwerk den Usern mit, dass man eine Vielzahl von Daten von ihnen sammeln würde, darunter Gesundheits- und Finanzdaten, Browserverläufe, Standort, Einkäufe, Kontakte, Suchverläufe und sensible Informationen.

Bislang ist unklar, ob und wann Meta in Irland und in der EU Threads einführen wird. Meta hat sich zu dieser Thematik bisher nicht geäußert. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Datenschutzbehörde den Dienst nicht aktiv blockiert hat. Stattdessen hat der Tech-Gigant das Netzwerk noch nicht für einen europäischen Start außerhalb des Vereinigten Königreichs vorbereitet, das nicht in vollem Umfang den GDPR (General Data Protection Regulation)- oder EU-Datenschutzvorschriften unterliegt.