Tiefstpreis: Strategiespiel „Kingdom Two Crowns“ kostet nur noch 2,99 Euro

Im April 2020 ist Kingdom Two Crowns (App Store-Link) für 10,49 Euro gestartet, konnte zwischendurch mal für 5,49 Euro gekauft werden und ist nun zum Tiefstpreis von nur 2,99 Euro erhältlich. Der Premium-Download ist 919,9 MB groß und mit sehr guten 4,9 Sternen bewertet.

Erstmals kann man sich in Kingdom Two Crowns in einem neuen Kampagnenmodus beweisen, in dem ihr ein Königreich, das die Zeit überdauert, errichten müsst. Neben dem klassischen Mittelalter-Szenario gibt es hier weitere Umgebungen, darunter die Dead Lands, düstere Regionen des Königreichs, oder auch die “Shogun”-Regionen, die von der Architektur und Kultur des feudalen Japans inspiriert worden sind. Mit diesen zusätzlichen Szenen gibt es auch neue Charaktere und Figuren zu entdecken, darunter die Scherbenbinderin Miriam, Shogun oder Onna-bugeisha sowie einen gigantischen Riesenkäfer oder ein mythisches Dämonenross als Reittier.

Ebenso könnt ihr erstmals in einem „Kingdom“-Spiel neben dem Einzelspieler-Modus auch in einer kooperativen Multiplayer-Variante zusammen mit einem Freund oder Freundin, entweder lokal oder online, in einem Splitscreen spielen. Das Spiel ist in deutscher Sprache verfügbar, optische Einblicke gibt es im folgenden Trailer.