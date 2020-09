True Wireless: Bose stellt QuietComfort Earbuds & Sport Earbuds vor

Aus dem Hause Bose gibt es ab sofort neue Kopfhörer. Neu sind die Bose QuietComfort Earbuds sowie die Sport Earbuds.

Die neuen QuietComfort Earbuds haben eine Akkulaufzeit von insgesamt 18 Stunden – 6 Stunden voll aufgeladen und weitere 12 Stunden bei Verwendung der Ladeschale. Die Earbuds haben eine matte Oberfläche mit Metallic- und Glanzakzenten und sind in zwei Farben erhältlich: Schwarz und Soapstone.

Die QC Earbuds verfügen über Noise Cancelling und dämpfen den Lärm von Lastwagen, Bussen und Hupen während der Hauptverkehrszeit oder die störenden Geräusche aus dem Büro oder der Wohnung nebenan.

Um unerwünschte Geräusche physisch zu blockieren, sorgen die neuen StayHear Max Ohreinsätze für einen weichen, aber dichten Verschluss. Die Earbuds erledigen den Rest: Mehrere Mikrofone erfassen und messen verbleibende Geräusche und senden sie an einen eingebauten elektronischen Chip, der mit einem neuen, speziellen Algorithmus bespielt ist. Zusammen mit winzigen Schallwandlern antwortet das System mit einem präzisen, gleichmässigen und gegenläufigen Signal, in weniger als einem Bruchteil einer Millisekunde. Von einem Moment zum anderen verstummt das Summen der Kaffeemühlen in der Nähe zu einem Flüstern und das Dröhnen von Motoren und Baustellen ist nahezu verschwunden. Gleichzeitig gibt es einen Transparenzmodus, falls man doch etwas von der Umgebung mitbekommen will.

Bose QuietComfort Earbuds Die Bose QuietComfort Earbuds bieten beeindruckenden Spitzenklang in Kombination mit der weltweit effektivsten Lärmreduzierung in einem vollkommen kabellosen Earbud. Ein patentiertes akustisches Port-Design sowie ein hocheffizienter Premium-Treiber sorgen für ein intensives und einzigartiges Klangerlebnis mit kraftvollen, tiefen Bässen. Das Ergebnis ist eine verblüffend naturgetreue Klangwiedergabe bei jeder Lautstärke. 279,95 EUR jetzt vorbestellen

Bose Sport Earbuds: Ohne Noise Cancelling

Die Bose Sport Earbuds wurden von Grund auf als Trainingsbegleiter entwickelt. Sie sind nur etwa halb so groß wie ihr Vorgänger, liefern jedoch eine bessere Audioqualität. Alles an ihnen ist auf Leistung optimiert: der hohe Tragekomfort, die einfache Bedienung, ihre Strapazierfähigkeit und ihre Zuverlässigkeit, egal ob zu Hause, im Fitnessstudio oder beim Training im Freien.

Die neuen Sport Earbuds haben eine Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden und eine Ladeschale, die bis zu 10 Stunden zusätzliche Wiedergabezeit bietet. Sie sind in den Farben Schwarz, Blau und Weiß erhältlich.

Die QC Earbuds sind für 299,95 Euro erhältlich, die Sport Earbuds für 219,95 Euro. Beide sind ab dem 5. Oktober verfügbar und ab heute vorbestellbar. Bei MediaMarkt können die QC Earbuds für 279,95 Euro und die Sport Earbuds für 199,95 Euro vorbestellt werden.