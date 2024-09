Twinkly Candies zum Sonderpreis: Lichterketten mit USB-C und HomeKit

Zwei der insgesamt vier im vergangenen Jahr auf den Markt gekommenen Twinkly Candies könnt ihr euch jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis sichern. Möglich wird das durch einen Gutschein bei Amazon, bei dem es sich schon fast um einen Fehler handeln könnte. Aber worum genau geht es?

Auf Amazon werden etliche Produkte von Twinkly derzeit mit einem 10-Prozent-Coupon angeboten. Bei den Twinkly Candies Hearts und Twinkly Candies Stars ist das anders. Hier bekommt ihr das Doppelpack mit einem Rabatt von 40 Prozent, wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert.

So landet ihr bei einem richtig guten Preis von jeweils 35,69 Euro (Hearts/Stars) für zwei sechs Meter lange Lichterketten mit jeweils 200 LEDs. Normalerweise kostet eine Candies-Lichterkette schon so viel. Ihr könnt euch entweder für die Herzen oder Sterne entscheiden, welches Design euch besser gefällt. Aus technischer Sicht gibt es zwischen den beiden Modellen keine Unterschiede.

Besonders spannend: Die Stromversorgung der Twinkly Candies erfolgt via USB-C. So lässt sich die Lichterkette flexibel installieren und sogar über mehrere Tage hinweg an einer Powerbank betreiben. Wir haben so letztes Jahr den Kinderwagen unserer kleinen Tochter für den St. Martins Umzug aufgemotzt. Unterwegs können vorgefertigte Szenen über einen kleinen Knopf durchgeschaltet werden.

Die 200 LEDs lassen sich im heimischen WLAN ins Smart Home einbinden, auch HomeKit wird unterstützt. Alle Funktionen, unter anderem auch die Ansteuerung von jeder einzelnen LED, gibt es wie üblich nur in der Hersteller-App. Hier stehen auch zahlreiche Animationen zur Verfügung, die nach Lust und Laune angepasst oder selbst erstellt werden können.

71 Bewertungen Twinkly Strings Star 200 LED, Sternförmige LED-Lichterkette, RGB LED-Lichter,... MEHRFARBIGE LED-LICHTKETTE: Dieses Produkt eignet sich besonders als stimmungsvolle Beleuchtung im Wohnzimmer, Kinderzimmer, für Spiele oder als...

BENUTZERDEFINIERTE EFFEKTE: Genieße eine Vielzahl von anpassbaren Effekten oder kreiere dein eigenes Lichtspektakel, indem du mit der Twinkly-App aus...

36 Bewertungen Twinkly Strings Hearts 200 LED, LED-Lichterkette in Herzform, RGB LED-Lichter... MEHRFARBIGE LED-LICHTKETTE: Dieses Produkt eignet sich besonders als stimmungsvolle Beleuchtung im Wohnzimmer, Kinderzimmer, für Spiele oder als...

BENUTZERDEFINIERTE EFFEKTE: Genieße eine Vielzahl von anpassbaren Effekten oder kreiere dein eigenes Lichtspektakel, indem du mit der Twinkly-App aus...