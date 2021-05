Twitter: iOS-App bestätigt neues „Twitter Blue“-Abo

Wie es scheint, hat der Kurznachrichten-Dienst Twitter (App Store-Link) versehentlich die eigenen Pläne für ein optionales monatliches Abonnement namens „Twitter Blue“ bestätigt. So berichten unter anderem die Kollegen von Engadget.

„Ein In-App-Kauf für 2,99 USD/Monat für ‚Twitter Blue‘ wurde im App Store-Listing des Unternehmens hinzugefügt, obwohl die Funktion noch nicht vollständig aktiviert zu sein scheint.“

Entdeckt wurde der ominöse In-App-Kauf von der App-Forscherin Jane Manchun Wong, die laut Engadget schon früher Details über „Twitter Blue“ aufgedeckt habe. Wong teilte Bilder, die eine Funktion zum Rückgängig machen von Tweets zeigte, ebenso wie einen Lesemodus, der es einfacher mache, lange Threads zu lesen. Mit Twitter Blue sollen auch zusätzliche Anpassungsoptionen Einzug halten, darunter neue App-Symbole.

Auch im deutschen App Store schon zu finden

Twitter hatte in der Vergangenheit immer wieder über Pläne gesprochen, spezielle Features in einem kostenpflichtigen Abonnement anbieten zu wollen. Bisher waren dazu aber keine näheren Details durchgesickert, wie diese aussehen könnten. Kürzlich hatte Twitter auch ein Startup übernommen, „das es Abonnenten ermöglicht, Nachrichteninhalte ohne Werbung zu sehen“, so Engadget.

Mit dem nun aufgetauchten In-App-Kauf für ein kostenpflichtiges Abonnement könnte die Veröffentlichung von Twitter Blue kurz bevorstehen. Jane Manchun Wong war laut eigener Aussage in der Lage, den In-App-Kauf zu buchen, allerdings scheint das Abo bisher noch keine Auswirkungen auf die App zu haben. Auch im deutschen App Store taucht der In-App-Kauf für Twitter Blue bereits zum Preis von 2,99 Euro auf.