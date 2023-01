Ugreen: Jetzt auch Powerstation im Sortiment, Ladegeräte mal wieder reduziert

Mit Jackery, Anker und Ecoflow gibt es schon drei große Anbieter für tragbare Powerstationen. In Kombination mit Solarpanels kann man so die Sonnenenergie nutzen und die Station aufladen. Nun scheint auch Ugreen einen Fuß in dieses Themenfeld zu setzen und bietet ebenfalls eine tragbare Powerstation mit LiFePO4 Batterien an.

Die Station ist 31,5 x 18,9 x 24 Zentimeter groß und verfügt über 2 AC-Steckdosen mit 680 Wh Kapazität. Die Ugreen Powerstation kann Geräte bis zu 1500W betrieben, dazu gehören Lampen, kleine Kühlschränke, Fernseher, Projektor, Haartrockner und Außengeräte wie Telefone, Laptops, Kameras, Wasserkocher und mehr. Dank patentierter PowerZip-Technologie lässt sich der Akku von 0 auf 80 Prozent innerhalb von nur 1,5 Stunden aufladen. Die Station soll sich auch per Sonnenlicht aufladen lassen, eigene Solaparnels bietet Ugreen aktuell aber noch nicht an.

Die Powerstation bietet ein Integriertes Licht und zeigt auf dem Display alle wichtigen Daten an. Als Anschlüsse gibt es noch 2x USB-C mit je 100 Watt sowie 2x USB-A mit je 22,5 Watt. Der Kaufpreis liegt bei 831,90 Euro.

Netzteile reduziert kaufen

Das Ugreen Nexode USB-C Netzteil mit 65 Watt, 2x USB-C und 1x USB-A kostet jetzt 43,99 Euro statt 54,95 Euro. Die Version mit 140 Watt, 2x USB-C und 1x USB-A kostet 101,99 Euro statt 149,99 Euro. Und das 200 Watt Ladegerät mit 4x USB-C und 2x USB-A liegt bei 169,99 Euro statt 199,99 Euro.

