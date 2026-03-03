Ugreen: Zwei neue USB-C-Ladegeräte im Angebot

Der Zubehör-Anbieter Ugreen hat zwei neue USB-C-Ladegeräte im Sortiment, die jeweils über mehrere Steckplätze verfügen und somit das Laden mehrere Geräte zugleich ermöglichen. Das kleinere Netzteil (Amazon-Link) von beiden verfügt dabei über drei Anschlussmöglichkeiten, das große (Amazon-Link) über fünf. Aktuell sind die Geräte bei Amazon zu einem rabattierten Preis erhältlich.

Das Ugreen-Netzteil mit drei Anschlussmöglichkeiten kommt mir eine Ladeleistung von 30 Watt. Diese teilt sich auf drei Anschlüsse auf. Wenn ihr nur ein Gerät anschließt, wird dieses mit 30 Watt geladen. Schließt ihr zwei Geräte an, wird das eine mit 20 Watt und das andere mit 10 Watt geladen.

Bei dem größeren Netzteil profitiert ihr von einer Ladeleistung von 45 Watt. Auch hier wird die Leistung auf die angeschlossene Geräte verteilt. Bis zu fünf Geräte lassen sich hier verbinden. Dabei kommt das Gerät mit vier USB-C-Ports und einem USB-A-Port. Die insgesamt sehr kompakten Geräte ermöglichen es euch, Platz auf dem Schreibtisch zu sparen und sollen für mehr Ordnung sorgen.

Beide Ugreen-Netzteile unterstützen darüber hinaus dank der Watt-Zahl Schnellladen und kommen mit einem Überhitzungsschutz. Auch Schutzmechanismen gegen Überspannung, Kurzschlüsse und Überladen sind an Bord. Aufladen könnt ihr mit den Netzteilen neben diversem Zubehör natürlich auch euer iPhone, iPad oder auch das MacBook.

Ugreen-Netzteile bekommt ihr noch bis zum 8. März vergünstigt

Die Ugreen-Netzteile sind ab sofort bei Amazon erhältlich. Regulär kostet die Version mit drei Anschlussmöglichkeiten 16,99 Euro. Die Ausführung mit fünf Anschlussmöglichkeiten ist regulär für 21,99 Euro zu haben. Aktuell sind beide Netzteile vergünstigt zu bekommen. Für die kleine Version zahlt ihr aktuell 11,99 Euro. Die große Version bekommt ihr für 15,99 Euro. Der rabattierte Preis gilt noch bis zum 8. März.