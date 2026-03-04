Ubiquiti U7 Mesh: WiFi 7 und leistungsfähige Antennen für maximale Reichweite

Im Zuge des gerade stattfindenden Mobile World Congress (MWC) im spanischen Barcelona hat das bekannte Netzwerk-Unternehmen Ubiquiti Networks den ersten Access Point der neuen WiFi-7-Mesh-Generation vorgestellt, den U7 Mesh. Das Gerät setzt auf den aktuellen WLAN-Standard 802.11be, behält aber im Vergleich zum Vorgänger, dem U6 Mesh, eine überraschende Einschränkung: Die Datenrate im 5-GHz-Band sinkt von 4,8 auf 4,3 GBit/s. Dafür verspricht Ubiquiti bessere Performance bei hoher Client-Dichte dank reduzierter Latenz.

Der U7 Mesh bietet weiterhin eine Abdeckung von 140 Quadratmetern und unterstützt wie sein Vorgänger die direktionale Antennensteuerung im 5-GHz-Band, um größere Distanzen zwischen Mesh-Punkten zu überbrücken. Neu ist jedoch die optimierte Handhabung mehrerer WLAN-Clients, was besonders in Umgebungen mit vielen Geräten, etwa Büros oder öffentlichen Hotspots, von Vorteil sein soll. Allerdings fehlt weiterhin das 6-GHz-Band, das mit WiFi 6E eingeführt wurde. Stattdessen bleibt es bei den klassischen 2,4- und 5-GHz-Bändern.

Für nahtloses Roaming zwischen den Access Points setzt der U7 Mesh auf die Standards 802.11k, r und v. Damit soll der Wechsel zwischen den Mesh-Knoten reibungsloser funktionieren, was ein wichtiger Faktor für stabile Verbindungen in größeren Netzwerken ist. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über einen PoE-Switch oder den mitgelieferten PoE-Injector. Als Netzwerkanschluss dient ein 2,5-GBit-Ethernet-Port, der für zukunftssichere Bandbreite sorgt.

Flexible Installation für Innen- und Außenbereiche

Ubiquiti liefert den U7 Mesh zudem mit Zubehör für Indoor- und Outdoor-Installationen aus. Wer die Geräte im Freien einsetzen möchte, muss jedoch die mitgelieferte Wandhalterung mit Gummidichtung verwenden, um einen IPX6-Schutz zu gewährleisten. Laut Hersteller wurde das Design komplett überarbeitet, insbesondere der Wetterschutz und die Installationsfreundlichkeit sollen deutlich verbessert worden sein. Damit positioniert sich das Modell auch als Alternative zu den bereits erhältlichen U7 (Pro) Outdoor-Varianten.

Mit dem U7 Mesh setzt Ubiquiti auf den neuesten WLAN-Standard, macht aber auch klar, dass nicht alle technischen Fortschritte gleichzeitig umsetzbar sind. Während die geringere Latenz und bessere Client-Unterstützung überzeugen, könnte das Fehlen des 6-GHz-Bandes für manche Nutzer und Nutzerinnen durchaus ein Ausschlusskriterium sein. Für alle, die auf Mesh-Netzwerke mit hoher Stabilität und einfacher Installation setzen, könnte der neue U7 Mesh Access Point dennoch eine lohnende Investition sein.

Der Ubiquiti U7 Mesh ist ab sofort im Webshop des Herstellers bestellbar und kostet inklusive Mehrwertsteuer rund 210 Euro pro Stück. Damit liegt die Neuerscheinung im oberen Preissegment für Mesh-Access-Points, bietet aber mit WiFi 7 und optimierter Client-Verwaltung auch zukunftsweisende Features. Ob sich der Verzicht auf das 6-GHz-Band und die leicht reduzierte Datenrate im Alltag bemerkbar macht, wird sich in der Praxis zeigen müssen.