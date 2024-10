UPDF: Der bessere PDF-Editor für iPhone, iPad und Mac

Anzeige. Seitdem ich UPDF für mich entdeckt habe, ist der PDF-Editor mein Standard-Programm zum Bearbeiten von PDF-Dokumenten. Da ich vorwiegend am Mac sitze, nutze ich UPDF auch meistens am Laptop. Die Bearbeitung mit Maus und Tastatur ist ohnehin zu empfehlen, jedoch kann die Bearbeitung auch unterwegs mit der iPhone- und iPad-App fortgesetzt werden.

UPDF ist ein modernes PDF-Programm, das zahlreiche Funktionen einfach und verständlich verfügbar macht. Ihr könnt natürlich PDFs in UPDF öffnen und betrachten, doch dafür reicht die Vorschau-App auf dem Mac auch aus. Doch UPDF bietet erweiterte Funktionen, die das Tool unverzichtbar machen.

Mit UPDF PDF-Dateien bearbeiten

UPDF ist mehr als nur ein einfacher PDF-Reader – das Tool bietet zahlreiche Funktionen zum Annotieren und Bearbeiten von PDFs. Ihr könnt Texte mit einem Highlighter markieren und farblich hervorheben, aber auch bestehenden Text löschen, ändern oder neuen hinzufügen. Darüber hinaus lassen sich Bilder einfügen, um den Inhalt besser zu veranschaulichen, und Links können direkt in den Text integriert werden. Der integrierte Bildeditor macht die Bearbeitung von Bildern in PDFs besonders unkompliziert. Sobald Text ausgewählt wird, öffnet sich ein praktisches Kontextmenü, das schnelle Anpassungen ermöglicht. Wichtige Formatierungsoptionen wie Fettdruck oder Kursivschrift sind verfügbar und lassen sich auch bequem über Tastenkürzel steuern.

Wenn ihr ein PDF in UPDF öffnet, könnt ihr jeglichen Text bearbeiten, verändern oder löschen. Ihr könnt Objekte und Bilder verschieden und das PDF nach euren Wünschen anpassen. Natürlich könnt ihr auch neue PDF-Dokumente anlegen, unter anderem lassen sich Textfelder positionieren oder Grafiken einfügen. Darüber hinaus kann man ausfüllbare Dokumente erstellen, zum Beispiel mit Textfeldern oder Listen.

PDFs in Word, Excel oder PPT umwandeln

Obwohl das PDF-Format am beleibtesten ist, wird manchmal ein anderes Format gewünscht. Mit wenigen Handgriffen könnt ihr PDF-Dokumente schnell und einfach umwandeln, unterstützt werden Word, Excel, Powerpoint, CSV, RTF, Text, Bild, XML und HTML. Besonders beliebt ist die Umwandlung von PDF in Word. Da beim Export die Darstellung stets beibehalten wird, bleiben nach der Umwandlung alle Inhalte perfekt lesbar.

UPDF kann Text mit OCR erkennen

Ihr habt eine Grafik, die einen Text eingebettet hat, den ihr nicht editieren könnt? Auch hier hilft UPDF. Mit der Texterkennung (OCR) kann das Programm den Text identifizieren und danach als editierbaren Text verfügbar machen. Danach lässt sich der Text einfach bearbeiten oder ergänzen und in weiteren Programmen nutzen. Je besser die Grafik, desto zuverlässiger ist auch die Texterkennung.

Seiten in PDF-Dokumenten verschieden und organisieren

Besonders große Dokumente mit sehr vielen Seiten können schnell unübersichtlich sein. Die Darstellung in UPDF, bei der viele Seiten im kompakten Formant angezeigt werden, ist ungemein praktisch, da man so schnell einzelne Seiten einsehen, verschieden oder löschen kann. Natürlich könnt ihr aus dieser Ansicht heraus auch Seiten öffnen und in groß darstellen. Mit Schnellaktionen, die am oberen Displayrand angezeigt werden, kann man eine neue Seite einfügen, Seiten aufteilen, Seiten drehen oder eben auch löschen. Mit der Zoom-Funktion könnt ihr sogar selbst bestimmen, wie groß die Vorschauseiten angezeigt werden sollen. Je kleiner die Anzeige, desto mehr Seiten könnt ihr auf einmal sehen.

UPDF bietet zahlreiche AI-Funktionen

UPDF AI ist ein kostenpflichtiges Add-On, mit dem ihr zum Beispiel PDFs übersetzen oder PDFs zusammenfassen könnt. Im Standard-Tarif, egal ob monatlich oder jährlich bezahlt, sind bis zu 100 Dateien, bis zu 1.000 Seiten pro Datei, bis zu 2 GB große Dateien, 1.000 Fragen und zusätzlich 10 GB Cloud-Speicher mit dabei. Wer besonders viel mit PDFs arbeitet, kann sich den Unlimited-Tarif ansehen, mit dem ihr unbegrenzt viele Dateien analysieren und unbegrenzt viele Fragen stellen könnt. Das Limit von 1.000 Seiten pro Datei und 2 GB bleiben bestehen, allerdings gibt es statt 10 GB gleich 100 GB Online-Speicher mit dazu.

Da die AI direkt in UPDF integriert ist, müsst ihr das Programm nicht mehr verlassen, um ein anderes Tool nutzen zu müssen. Darüber hinaus beantwortet die Künstliche Intelligenz auch alltägliche Fragen, in dem ihr einfach einen Chat startet.

Die Vorteile von UPDF auf einen Blick

Geradliniges Design mit hellem und dunklen Erscheinungsbild.

Mit einer Lizenz bis zu vier Geräte verwenden. UPDF ist für Mac, iOS, Android und Windows erhältlich.

Regelmäßige Updates bringen neue Funktionen und Verbesserungen.

Ist im Vergleich zu Adobe Acrobat deutlich günstiger.

ChatGPT-Integration für praktische AI-Funktionen.

Für Privatpersonen und Unternehmen geeignet (UPDF AI für Unternehmen ist jetzt erhältlich).

UPDF jetzt kostenlos ausprobieren

Insofern ihr täglich mit vielen PDF-Dateien hantiert, ist UPDF eine sehr gute Wahl. Ihr könnt das Programm kostenlos ausprobieren und könnt euch die verfügbaren Tools ansehen. Danach könnt ihr entscheiden, ob ihr eine Vollversion erwerben wollt. Derzeit könnt ihr 20 Euro sparen und bezahlt für UPDF Pro nur 59,99 Euro statt 79,99 Euro. Es handelt sich um einen Einmalkauf, wobei die AI-Integration 69 Euro im Jahr zusätzlich kostet.