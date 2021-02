Valco VMK20 im Test: Unschlagbar gute Over-Ear Kopfhörer mit ANC für nur 169 Euro

Nachdem uns appgefahren-Leser Stephan die Valco VMK20 empfohlen hat, habe ich das finnische Start-Up kontaktiert und kurze Zeit später die Over-Ear Kopfhörer Valco VMK20 selbst ausprobieren können. Und ich kann schon jetzt vorweg nehmen: Für nur 169 Euro gibt es einen unglaublich geilen Sound.

Vorab aber ein paar Worte zu Valco. Das finnische Start-Up überzeugt mit ganz viel Humor – nicht nur die Webseite ist informativ lustig gestaltet, auch das Benutzerhandbuch trifft genau meinen Humor. Dabei werden aber alle wichtigen Informationen vermittelt. Die beiden Gründer wollen einen guten und erschwinglichen Kopfhörer anbieten – und genau das haben sie mit dem Valco VMK20 auch geschafft.

Der Valco VMK20 erinnert an die Bose-Kopfhörer QC 35. Aber das ist vollkommen okay. Gefertigt aus Plastik, wiegen die Kopfhörer nur 250 Gramm. Die Ohrpolster sind aus Proteinleder gefertigt, fühlen sich weich an und sitzen gut auf den Ohren. Die Ohrpolster selbst sind aber etwas kleiner als bei Bose, zu große Ohren sollte man nicht haben, damit alles umschlossen wird. Der Kopfbügel ist mit Kunstleder bezogen, die Ohrmuscheln außen mit einem Stoffbezug. Die Passform lässt sich je nach Kopfgröße einfach justieren und anpassen.

Die Qualität ist auf jeden Fall in Ordnung und vergleichbar mit den Bose-Kopfhörern. An der rechten Ohrmuschel gibt es drei Knöpfe, mit denen ihr die Lautstärke und Wiedergabe steuern könnt. Ebenso könnt ihr euren Sprachassistenten starten und die Kopfhörer an- und ausschalten. An der linken Muschel befindet sich der ANC-Knopf, mit dem ihr die aktive Geräuschunterdrückung aktivieren oder deaktivieren könnt. Einen Tranzparenz-Modus gibt es nicht.

Im Lieferumfang sind zusätzlich ein Flugzeugadapter, ein USB-C sowie ein 3,5mm Audiokabel enthalten. Geliefert wird alles in einem praktischen Etui, in dem sich die Kopfhörer gefaltet transportieren lassen. Das Case ist etwas größer als bei den Bose-Kopfhörern, bietet aber auch etwas mehr Platz.

Auf dem Kopf fühlen sich die Kopfhörer gut an, auch nach mehreren Stunden drückt es nicht unangenehm. Dennoch mache ich dann gerne eine Pause, um meinen Ohren etwas frische Luft zu gönnen. Notwendig ist das nicht, vor allem möchte man die Kopfhörer gar nicht mehr absetzen, da der Sound einfach grandios ist.

Das Klangprofil ist unbeschreiblich gut

Ich möchte noch einmal betonten: Der Valco VMK20 kostet 169 Euro. Der Sound ist unglaublich gut abgestimmt. Der Bass ist spürbar, nicht zu kräftig, aber immer präsent. Die Mitten und Höhen sind klar und präzise. Das Gesamtbild ist einfach unglaublich gut. Da können die Bose-Kopfhörer meiner Meinung nach nicht mithalten und natürlich ist der Eindruck subjektiv.

Die Abmischung ist einfach gelungen und die Gründer geben an, dass man den Klang den 3.000 teuren Meze Empyrean nachempfunden hat. Die Kopfhörer habe ich nicht und aus diesem Grund kann ich hier auch keinen Vergleich ziehen. Und die Valco VMK20 müssen sich meiner Meinung nach auch nicht vor den AirPods Max verstecken – wenn es um den Sound geht. Klar, die AirPods Max haben mit 3D Audio und ein paar weiteren Extras die Nase vorn, wenn man aber nur den Klang zugrunde legt, kann ich beim Blind-Hörtest keine großen Unterschiede ausmachen.

ANC sorgt für angenehme Ruhe

Und da wäre ja noch die aktive Geräuschunterdrückung. Die funktioniert gut, es werden vor allem sehr dumpfe Geräusche mit den vier Mikrofonen gefiltert. Im direkten Vergleich zu den Bose QC 35 gefällt mir der ANC-Modus mit aktiver Wiedergabe bei Valco besser. Bose lässt mir etwas zu viele dumpfe Geräusche durch. Wird keine Musik abgespielt, gibt es beim Valco VMK20 ein leises Grundrauschen, wenn man im ANC-Modus ist. Die Wiedergabe per Kabel ist übrigens deutlich schlechter, da man dann den „Digitalen Signalprozessor“ (DSP) umgeht, der im Bluetooth-Betrieb eben für einen grandiosen Klang sorgt.

Natürlich könnt ihr auch Telefonate annehmen und über die Kopfhörer führen. Aber das macht wie bei fast allen anderen Kopfhörern nicht viel Spaß. Die Mikrofone sind zwar super für die Geräuschunterdrückung, die Qualität bei Telefonaten ist aber nicht so toll. Alles klingt sehr blechern, für ein kurzes Gespräch in Ordnung, mehr aber nicht.

Aktuelle Hardware verbaut

Ein paar technische Daten möchte ich euch auch mit auf den Weg geben: Die Valco VMK20 funken über Bluetooth 5.0, unterstützen aptX LL, SBC sowie den von Apple genutzten Codec AAC. Die Akkulaufzeit wird mit rund 40 Stunden betitelt. Das ist ein extrem hoher Wert, den ich persönlich aber ein wenig vernachlässigen würde. Da ich selten länger als 2 bis 3 Stunden Musik am Stück höre, benötige ich die 40 Stunden gar nicht. Die Akkulaufzeit empfinde ich als gut, ob die 40 Stunden erreicht werden, kann ich nicht genau beurteilen. Die Ladezeit ist mit 2 bis 3 Stunden in Ordnung.

Sony, Bose, Sennheiser und Co sollte sich in Acht nehmen, dann was die Finnen hier auf die Beine gestellt haben, ist unglaublich. Vor allem, wenn man sich den Preis anschaut. 169 Euro! Dafür bekommt ihr meiner Meinung nach den besten Over-Ear Kopfhörer mit ANC, aktueller Hardware und Spitzen-Klang.

Ich bedanke mich recht herzlich bei Stephan, der uns auf Valco aufmerksam gemacht hat und ebenfalls beeindruckt ist. Das Plastik-Design sorgt für wenig Gewicht, ist nicht ganz so hochwertig, dafür ist der Klang einfach genial. Einen zusätzlichen Equalizer gibt es aber nicht. Der Lieferumfang ist top und auch der Humor der Hersteller ist großartig.

Valco kann solch einen Preis anbieten, da die Gründer eine einfache Preispolitik verfolgen: Herstellungskosten + ein kleiner Gewinn, um Lebensmittel- und Unterhaltskosten zu bezahlen + EU-Steuern = Endpreis. Und der Versand ist innerhalb der EU kostenlos. Falls ihr also einen verdammt guten Over-Ear Kopfhörer mit ANC sucht, greift zum Valco VMK20. Die Lieferzeit beträgt rund zwei Wochen.