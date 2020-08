VOCOlinc VAP1: Luftreiniger mit HomeKit startet für 399 Euro

Die Marke VOCOlinc kennt ihr bestimmt. Wir haben euch schon den Tür- und Fensterkontakt VS1, die Steckdose VP3, den Luftbefeuchter Flowerbud oder den Leuchtstreifen LS1 vorgestellt. Ab sofort gibt es ein neues mit HomeKit kompatibles Produkt: Den Luftreiniger VOCOlinc VAP1 (Amazon-Link).

Das Gerät verfügt über vier Modi, wobei die Betriebslautstärke im Schlafmodus weniger als 30 dB beträgt. Die Steuerung erfolgt dabei per Siri, Home, Alexa oder Google. Zudem könnt ihr aber auch über Touch-Flächen am Gerät den Vorgang starten oder einen Timer stellen. Auf dem 5,1″ LED-Bildschirm könnt ihr zudem Echtzeitdaten zur Luftqualität, Luftfeuchtigkeit und Temperatur ablesen. Die farbige LED gibt dabei an, wie gut die Luft aktuell ist.

Der Luftreiniger verfügt über ein dreistufiges Filtersystem, das aus einem Vorfilter, einem H12-HEPA-Filter und einem Aktivkohlefilter besteht. Laut VOCOlinc sollen so 99,7 Prozent Gase und Partikel ab einer Größe von 0,3 Mikrometer aus der Luft gefiltert werden.

Der neue Luftreiniger VOCOlinc VAP1 kostet 399 Euro und wird jetzt auch bei Amazon.de gelistet. Dort ist er noch als „nicht auf Lager“ gekennzeichnet, allerdings sollte sich das bald ändern. Bestellen könnt ihr aber schon jetzt. Das Gerät ist 29 x 29 x 56 Zentimeter groß und kommt in einer weißen Ausführung.