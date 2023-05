Web Roulette: Browser-App zum schnellen Durchforsten favorisierter Websites

Web Roulette ist eine neue App von Impending, dem Entwicklerteam des beliebten Spiels Heads Up und der ToDo-App Clear. Am ehesten lässt sich Web Roulette (App Store-Link), das als kostenloser Download für das iPhone im App Store bereitsteht, als eine neu gestaltete Browser-App, mit der man die eigenen Lieblingsseiten im Web nacheinander durchstöbern kann, beschreiben. So bleibt man besser über neue Inhalte auf dem Laufenden.

Die Web-Roulette-Schnittstelle ist mit einer Liste beliebter Websites in Kategorien wie Technologie, Popkultur, Nachrichten, Spiele, Lifestyle, Soziales, Shopping, Sport, Mode und Wirtschaft bestückt. Nach dem Download öffnet man daher die App, wählt die Favoriten aus und beginnt mit dem Swipen.

Web Roulette eignet sich bestens dafür, die Websites auswählen, die man im Laufe des Tages regelmäßig besucht – wenn sie nicht in der bereitgestellten Liste enthalten sind, lassen sie sich auch manuell hinzufügen. Die App zeigt dann eine minimalistische, konzentrierte Browseransicht mit nur einer Website an. Zunächst wird die erste Webseite in der Liste geladen, danach kann man nach links oder rechts wischen, um weitere Webseiten aufzurufen.

Schütteln des iPhones für zufällige Websites

Das Spannende an Web Roulette ist, dass es sich im Tagesverlauf bequem durch die Seiten wischen lässt, um neue Inhalte auf den Websites zu sehen. Bei den meisten Seiten wird die Titelseite automatisch aktualisiert, so dass man immer auf dem neuesten Stand ist. Auf diese Weise spart man sich auch das ständige neue Eingeben der URL im Browser, das manuelle Aktualisieren einer Website oder das Wechseln von Tabs.

Ansonsten funktioniert Web Roulette wie jeder andere Webbrowser, so dass man beispielsweise Artikel zum Lesen antippen und mit einer weiteren Wischbewegung zurück zur Ausgangsseite zurückkehren kann. Als kleinen Bonus gibt es eine interessante Zufallsfunktion: Wenn man durch die App wischt, sammelt man sogenannte Shakes. Schüttelt man dann das iPhone, wird eine zufällige, interessante Website angezeigt, die einem etwas Neues zu lesen gibt. Wischbewegungen und Shakes werden zwischengespeichert, wodurch die Ladezeiten verkürzt werden.

Wer Web Roulette auf dem iPhone ausprobieren möchte, benötigt neben rund 17 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 15.0 oder neuer. Eine deutsche Lokalisierung gibt es für die Anwendung bisher noch nicht.