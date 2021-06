Welches Smart Home Gadget erleichtert euch den Alltag?

Das Thema Smart Home ist auch bei uns im Blog seit einigen Jahren allgegenwärtig. Immerhin profitieren die Gadgets in diesem Bereich besonders von Smartphones, Tablets und Apps. Sei es beispielsweise zur Bedienung, zur Anzeige von Informationen oder für besondere Funktionen wie beispielsweise die Ortsbestimmung via Geofencing.

Heute möchten wir uns in diesem kleinen Artikel um die Frage kümmern, welches Smart Home Produkt euch den Alltag am meisten erleichtert. Eure Antwort auf diese Frage könnt ihr gerne in den Kommentaren teilen, ich lege direkt mal hier los.

Smartes Türschloss und Videotürklingel gewinnen gegen buntes Licht

Ich muss mich hier in meinem Haus nur kurz umgucken und sehe direkt mehrere Gadgets, die ich nicht mehr vermissen möchte. Da wären beispielsweise meine Sonos-Lautsprecher, ein kleiner Echo Dot, zahlreiche Philips Hue Leuchtmittel und Nest-Rauchmelder.

Aber erleichtern sie meinen Alltag? Ich kann das Radio per Sprachbefehl einschalten und muss nicht extra einen Knopf am Gerät drücken. Die Nest-Rauchmelder sind verknüpft und erschallen bei Gefahr im ganzen Haus, mit Alltag hat das aber auch nichts zu tun. Und Philips Hue ist am Ende wirklich toll, aber nicht wirklich eine Erleichterung im Alltag – viel eher ist es ein beeindruckender Spaß, der den Alltag etwas angenehmer gestaltet.

Ein anderes Smart Home Gadget befindet sich auf der Innenseite meiner Haustür und hilft mir immer dann, wenn ich mit Einkäufen in der Hand nach Hause komme oder das Kind auf dem Arm trage. Es hilft mir dabei mich zu vergewissern, ob ich tatsächlich abgeschlossen habe. Und es lässt meine Schwiegereltern herein, selbst wenn die keinen Schlüssel dabei haben und ich noch nicht Zuhause bin. Ein smartes Türschloss ist für mich eines der wenigen Gadgets, die den Alltag wirklich erleichtert. In meinem Fall ist es das Nuki Smart Lock.

Nur ein paar Zentimetern davon entfernt arbeitet meine Google Nest Hello Videotürklingel. Auch hier ist der Zugewinn an Komfort und Funktionen gegenüber einer normalen Türklingel enorm. Ich kann sehen, wenn der Briefträger Post eingeworfen hat oder kann die Klingel ausschalten, wenn das Kind schläft – und bekomme trotzdem mit, wenn der Pizzabote vor der Tür steht. Ich kann dem Paketboten von unterwegs sagen, dass er die Lieferung vor die Tür stellen kann, wenn ich erst ein paar Minuten später nach Hause komme. Und wenn ich am Wickeltisch noch einen Auftrag zu erfüllen habe, kann ich dem Besuch kurz mitteilen, dass ich gleich an der Tür bin – oder sie dank dem Nuki Smart Lock auch gleich hineinlassen.

Nun also noch mal die Frage an euch: Welches Smart Home Gadget erleichtert euren Alltag? Schreibt uns eure Geschichten einfach in die Kommentare.