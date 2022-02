„What the Golf?“: Aberwitziges Spiel bietet jetzt einen Golfplatz des Tages

Es gibt nur wenige Spiele, die sich einen wirklich festen Platz auf einem meiner Homescreen erarbeitet haben. Eines davon ist „What the Golf?“ (App Store-Link), das seit einiger Zeit auf Apple Arcade zum Download bereit steht und immer wieder mit neuen Inhalten aktualisiert wird.

Und so ist es auch in der nun veröffentlichten Version 15.0.1 von „What the Golf?“. Ab sofort bietet das Spiel einen brandneuen Modus, den Golfplatz des Tages. Wie immer eine ziemlich verrückte Sache: „Willst du mitmachen beim Trainings-Mittwoch? Oder lieber Kino-Samstag? Oder vielleicht liegt dir der Pferde-Donnerstag besser? Du kannst sogar coole Preise gewinnen, wie etwa ein echtes UFO!“

Ich habe das Update natürlich sofort ausprobiert und was soll ich groß sagen? „What the Golf?“ hat nichts von seinem Reiz verloren. Wenn man am Abschlag steht und den virtuellen Schläger schwingt, weiß man einfach nicht, was als nächstes passiert. Und genau das ist es, was mich an diesem Spiel besonders fasziniert.

Das Entwicklerteam fasst seine Kreation wie folgt zusammen: „Dieses Spiel wurde von Menschen entwickelt, die nicht die geringste Ahnung von Golf haben.“ Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wenn ihr ein aktives Abonnement für Apple Arcade habt, schaut euch dieses verrückte Spiel auf jeden Fall genauer an.