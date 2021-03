WhatsApp: Bald mit Passwort-geschützten, verschlüsselten iCloud-Backups?

Der Messenger WhatsApp (App Store-Link) von Facebook war in den letzten Monaten aufgrund seiner neuen Nutzungsbedingungen in die Kritik geraten. Die Folge: Zahlreiche User verabschiedeten sich vom bis dato beliebten Messenger und zogen um zu sicheren Alternativen wie Threema und Signal um. Offenbar hat der Facebook-Konzern dies erkannt, und versucht nun, die bestehenden Nutzer mit neuen Sicherheits-Features bei der Stange zu halten.

Wie WABetaInfo berichtet, sollen die WhatsApp-Entwickler nun an einer Option arbeiten, die Backups in der App auch Passwort-geschützt und verschlüsselt zu machen. Bisher waren die in der iCloud gespeicherten Backups für Chats und Medien für Behörden auf Anfrage und auf Basis geltender Gesetze einsehbar. Mit dem neuen Feature wären die iCloud-Backups selbst für diese Zwecke nicht nutzbar.

• The chat database is already encrypted now (excluding media), but the algorithm is reversible and it’s not end-to-end encrypted.

• Local Android backups will be compatible with this feature.

The chat DB and media will be encrypted using a password that only you know. https://t.co/WAliLUnF18

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021