WhatsApp testet Bild-in-Bild für Anrufe, kommt 2023

In einem neuen Blog-Beitrag hat WhatsApp (App Store-Link) die in den letzten Monaten eingeführten Funktionen noch einmal aufgelistet. Auch wir haben auf die Neuerungen stets aufmerksam gemacht, immerhin ist WhatsApp der meistbenutzte Messenger. Folgende Neuerungen wurden in den letzten Monaten hinzugefügt:

Anrufe mit 32 Personen : Genau wie bei Sprachanrufen kannst du jetzt auf deinem Handy Videoanrufe mit bis zu 32 Personen tätigen, viermal so viele wie bisher.

: Genau wie bei Sprachanrufen kannst du jetzt auf deinem Handy Videoanrufe mit bis zu 32 Personen tätigen, viermal so viele wie bisher. Teilnehmer benachrichtigen oder stummschalten : Durch langes Drücken auf Teilnehmer oder Teilnehmerinnen wird der Video- oder Audio-Feed vergrößert und du kannst die Person entweder stumm schalten oder ihr eine separate Nachricht senden, während der Anruf weiterläuft.

: Durch langes Drücken auf Teilnehmer oder Teilnehmerinnen wird der Video- oder Audio-Feed vergrößert und du kannst die Person entweder stumm schalten oder ihr eine separate Nachricht senden, während der Anruf weiterläuft. Anruflinks : Egal, ob du einen Anruf in letzter Minute tätigst oder im Voraus planst – du kannst Personen ganz einfach zu einem Gruppenanruf einladen, indem du einen Anruflink teilst.

: Egal, ob du einen Anruf in letzter Minute tätigst oder im Voraus planst – du kannst Personen ganz einfach zu einem Gruppenanruf einladen, indem du einen Anruflink teilst. Farbige Wellenformen : Du kannst jetzt leicht erkennen, wer spricht, auch wenn die Kamera der Person ausgeschaltet ist.

: Du kannst jetzt leicht erkennen, wer spricht, auch wenn die Kamera der Person ausgeschaltet ist. Banner-Benachrichtigungen während des Anrufs: So siehst du, wenn jemand Neues einem Gruppengespräch beitritt.

Als neue Funktionen listet WhatsApp das beliebte Bild-in-Bild-Feature, bei dem man ein Video in den Hintergrund schieben und weiter mit seinem iPhone agieren kann. Mit einem kommenden Update wird WhatsApp Bild-in-Bild für Anrufe unterstützen. Genau heißt es:

Bild-in-Bild auf iOS: Aktuell in der Beta-Phase und Einführung im neuen Jahr: einfaches Multitasking während eines Anrufs dank eines minimierten Videobildschirms während des Anrufs.

WhatsApp verspricht weitere Verbesserungen im nächsten Jahr. Wir werden wie gewohnt über die Neuerungen berichten.