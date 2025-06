WWDC 2025-Session: „Interaktive Snippets“ als Hinweis auf neues Smart Home-Display?

Während der WWDC 2025-Entwicklerkonferenz von Apple in der vergangenen Woche gab es auch eine Sitzung mit dem Titel „Design interactive snippets“, bei dem es um ein neues UI-Framework für App Intents für Entwickler und Entwicklerinnen ging. Die Idee dahinter ist die Erstellung kleiner, übersichtlicher und bedienbarer Widgets, die sogenannten „Snippets“, die dann kontextbezogene Informationen und Aktionen in Siri, Spotlight und Kurzbefehlen anzeigen können. Die interaktiven Snippets sind so gestaltet, dass sie als schwebende Overlays am oberen Bildschirmrand angezeigt werden.

Diese WWDC 2025-Session könnte ein weiterer Hinweis sein, dass Apple schon bald plant, ein Smart Home-Display auf den Markt zu bringen. Ein solches Gerät wurde bei der WWDC-Session nicht explizit erwähnt, allerdings kann man sich leicht vorstellen, dass die oben beschriebenen Snippets in einem solchen Gerät zur Anwendung kommen könnten. Zahlreiche Gerüchte sprechen seit einiger Zeit davon, dass Apple eine Art erweiterten HomePod, oft als „HomePad“ bezeichnet, zur Steuerung des Smart Homes veröffentlichen werde.

Beta-Code von iOS 18.6 deutet auf 7″-Display mit homeOS hin

Auch das Team von 9to5Mac sieht die Referenzen zu einem Smart Home-Display von Apple und deutet in einem Artikel auf die Bildschirmmaße und -auflösungen hin. Interne Verweise im Beta-Code von iOS 18.6 würden auf ein Gerät mit homeOS hinweisen, das eine Bildschirmauflösung von 2.176 Pixel aufweisen soll – dies käme einem Display mit einer Größe von sieben Zoll gleich.

„Interessant ist, dass in der WWDC-Sitzung ausdrücklich auf Designbeschränkungen für die Snippets hingewiesen wurde: Apple fordert Entwickler auf, innerhalb einer Höhenbegrenzung von 340 Pixeln zu entwerfen, um Scroll-Reibung zu vermeiden. Warum? Weil diese Art von übersichtlicher, schnell zu bedienender Benutzeroberfläche viel sinnvoller ist für etwas, das man aus der Entfernung betrachtet, beispielsweise von der anderen Seite des Raums auf einem Smart Display. In der Sitzung wurde auch Wert auf größere Textgrößen (größer als die Systemstandardwerte) und einen überdurchschnittlichen Farbkontrast gelegt, um die Lesbarkeit „aus der Entfernung“ zu verbessern – ein weiterer deutlicher Hinweis darauf, dass Apple hier einen neuen Formfaktor anstrebt.“

Snippets erscheinen im Herbst auch für bestehende Apple-Gerät

Auch der Entwickler Steve Troughton-Smith, bekannt für seine Apple-Apps Broadcasts und Pastel, springt in einem Toot bei Mastodon auf den aktuellen Zug auf und berichtet, er werde „seinen Hut essen“, wenn die oben erwähnte WWDC-Session nichts mit einem HomePad Home Hub von Apple zu tun haben würde.

Wie einige Berichte zu diesem Thema aussagen, wurde ein mögliches Smart Home-Display von Apple bislang noch nicht veröffentlicht, da die notwendigen Updates für die Sprachassistentin Siri noch nicht bereit waren. 9to5Mac nennt nun einen möglichen Zeitplan für ein HomePad: „Angesichts der Tatsache, dass diese neuen App-Intents-Funktionen und Snippet-Designrichtlinien als Teil von iOS 26 und macOS Tahoe 26 eingeführt werden, ist es sinnvoll, dass Apple jetzt still und leise damit beginnt, Entwickler vorzubereiten, damit bei der Markteinführung des HomePad […] bereits eine Reihe von Drittanbieter-Apps bereitstehen. Ab diesem Herbst sollen die neuen interaktiven Snippets aber erst einmal für bestehende Apple-Geräte erscheinen.

Fotos: Apple.