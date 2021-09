Yoink: Drag-and-Drop-Werkzeug kostet nur noch 4,99 Euro statt 7,99 Euro

Das praktische Programm Yoink (App Store-Link) feiert seinen 10. Geburtstag und wird passend dazu vergünstigt angeboten. Statt 7,99 Euro müsst ihr für das Drag-and-Drop-Werkzeug nur noch 4,99 Euro bezahlen. Der Download ist 25,5 MB groß und mit guten 4,8 Sternen bewertet.

Man kann sich Yoink, das als kleine, optional einblendbare Leiste am linken oder rechten Bildschirmrand vorliegt, in etwa als Abstellfläche oder Tablett für Dateien vorstellen. Die Files werden einfach aus dem entsprechenden Ordner gezogen, auf die Yoink-Fläche gelegt, und verbleiben dort, bis man den Zielordner oder Ablageplatz geöffnet hat. Dann kann die Datei bequem aus dem Fenster gezogen und abgelegt werden. Die App kommt mit so ziemlich allen Dateiformaten zurecht, darunter Bilder von Websites, E-Mails, Dateien aus dem Finder, Office-Dokumente, PDFs und mehr.

Yoink ist ziemlich praktisch, wenn man mit vielen Bildern, Dateien und Dokumenten arbeitet. Wie das Programm in Aktion funktioniert, zeigt euch das folgende Video.