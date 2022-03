ZIKE: 15W-MagSafe-Charger mit Lüfter für schnelleres Aufladen

Der Markt für MagSafe-Ladegeräte ist mittlerweile gut gefüllt. Viele der Charger von Drittherstellern bieten aber statt der möglichen 15W Leistung nur maximal 7,5W – und benötigen so deutlich länger, um das iPhone voll aufzuladen. Beim Crowdfunding-Portal Indiegogo sucht derzeit die Kampagne ZIKE von Ziketech aus den USA nach Unterstützenden.

Das 2-in-1 MagSafe-Ladegerät ZIKE verfügt über einen integrierten Lüfter, so dass das iPhone während des Ladevorgangs fortwährend gekühlt wird. So kann der 15W-Ladevorgang verlängert und das iPhone so schneller aufgeladen werden. Der Hersteller bezeichnet das ZIKE als „weltweit schnellstes 2-in-1 MagSafe-Ladegerät mit aktiver Kühlung“. Damit soll das iPhone bis zu 50 Prozent schneller geladen werden als mit vergleichbaren Ladegeräten von Apple oder Belkin.

Der MagSafe-Charger erinnert designtechnisch an bekannte Modelle von Belkin oder Satechi und kann im Standfuß auch noch ein weiteres iPhone oder AirPods kabellos per Qi und maximal 7,5W aufladen. Das Ladegerät wird aus grauem Aluminium gefertigt und verfügt über Maße von 11 x 11 x 16,5 cm und kommt auf ein Gewicht von 380 Gramm. Die 2-in-1 Ladestation verfügt zudem über Schutzmaßnahmen vor Überspannung, Überhitzung, Kurzschluss sowie eine FOD-Erkennung. Über einen auf der Plattform angebrachten Button kann die Schnellladefunktion aktiviert werden.

Der ZIKE 2-in-1 MagSafe Charger ist von Apple als „Made for MagSafe“ zertifiziert worden und kann bei Indiegogo in einem Early Bird-Special zu Preisen ab 69 USD (ca. 61 Euro) unterstützt werden. Die Auslieferung soll ab April 2022 weltweit erfolgen. Das Team von 9to5Mac konnte den ZIKE bereits vorab ausprobieren und hat ein kleines Hands-On-Video erstellt. Dies findet ihr abschließend unter diesem Artikel.

Fotos: Ziketech/Indiegogo.