Zwei Matter Smart Plugs mit Energiemessung im Angebot

Es ist ja nun wieder die Zeit gekommen, in der man diverse schaltbare Steckdosen für die ganzen Lichterketten im Haus benötigt. Und wenn es nur der Weihnachtsbaum ist, so macht ein Smart Plug doch bedeutend mehr Spaß als der klassischen Zwischenstecker mit integrierter Zeitschaltung. Am Cyber Monday könnt ihr euch zwei beliebte Matter-Steckdosen noch zum Sonderpreis sichern.

Los geht es mit einem Klassiker, der nicht müde wird. Die Eve Energy Steckdose ist schon seit Jahren auf dem Markt und war eines der ersten Produkte, das mit dem neuen Smart Home Standard Matter kompatibel war. Den Smart Plug von Eve Systems bekommt ihr für 26,29 Euro (Amazon-Link). Für Prime-Mitglieder ist der Versand sogar kostenlos, womit man beim bisher besten Preis überhaupt für einen einzelnen Plug landen dürfte.

Der Eve Energy Zwischenstecker funkt ganz modern via Thread und benötigt einen Border Router wie etwa einen HomePod mini oder Apple TV. Dafür kann er das Thread-Signal aber auch an weiter entfernte Geräte weiterleiten. Ebenfalls spannend ist die integrierte Energiemessung, die im Apple-Kosmos über die Eve-App abgerufen werden kann. Prinzipiell ist dieses Feature auch im Matter-Standard umgesetzt, bisher aber noch nicht von Apple in die Home-App integriert.

Angebot Eve Energy (Matter) – Smarte Steckdose, Matter & Thread, TÜV-zertifiziert,... Leuchten und Geräte per App, Sprache oder Taste ein-/ausschalten und von unterwegs oder nach Anwesenheit steuern

Unterstützt Matter - damit Sie Ihr Zuhause nahtlos über Smartphones und Sprachassistenten aller führenden Plattformen steuern können

Meross-Steckdose setzt auf einfache WLAN-Verbindung

Falls ihr auf den modernen Thread-Standard verzichten könnt und euch in deutschen Hersteller nicht so wichtig ist, könnt ihr noch ein wenig mehr sparen. Meross verkauft seine Matter-Steckdose mit WLAN bereits für 11,99 Euro (Amazon-Link). Auch hier gibt es im Vergleich zur Zeit vor der Black Friday Woche einen deutschen Rabatt – der Normalpreis bei Amazon liegt im Schnitt bei 19,99 Euro.

Der Smart Plug von Meross kann direkt über die Apple Home App zu eurem Smart Home hinzugefügt werden. De versprochene Energiemessung funktioniert aber auch hier bisher nur in der Hersteller-App. Aber auch hier ist es nicht die Schuld von Meross.

Angebot Meross Matter Smart Steckdosen mit Stromverbrauch, WLAN Steckdosen mit Stromzähler... Matter Simple Setup (MSS) Funktion: Schluss mit dem komplizierten Verbindungsvorgang! Stecken Sie einfach den Stecker in die Stromquelle und sagen Sie...

Stromverbrauchsmesser: Smarte Steckdosen verfolgen den Stromverbrauch. Mit dem internen Stromzähler für Steckdosen liefert die Meross-App...