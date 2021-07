22 Euro-Freigrenze fällt: Einkäufe aus China werden ab heute teurer

Wer bisher aus einem Nicht-EU-Land Waren nach Deutschland bestellt hat und dabei nicht über einen Wert von 22 Euro gekommen ist, war von Abgaben wie Einfuhrumsatzsteuer und Zöllen befreit. Mit dem heutigen 1. Juli 2021 wurde diese Freigrenze jedoch aufgehoben. Ab sofort fallen so auch auf kleine Bestellungen, beispielsweise aus den USA, von chinesischen Plattformen wie AliExpress, GearBest und Co., sowie aus Großbritannien entsprechende Gebühren an.

Die Deutsche Post DHL Group hatte vor knapp einem Monat bereits auf den Umstand hingewiesen, dass ab dem 1. Juli 2021 auch auf „geringwertige Kleinsendungen“ Abgaben erhoben werden. Wer nun beispielsweise Waren in einem Wert von 21 Euro bei einem nicht in der EU registrierten Händler erwirbt, zahlt bei einem Steuersatz von 19 Prozent dann 3,99 Euro Einfuhrumsatzsteuer sowie eine Auslagenpauschale in Höhe von 6 Euro. Aus dem 21 Euro-Paket wird dann 30,99 Euro.

Europäische Kommission will Mehrwertsteuerbetrug verhindern

Der Hintergrund dieser Neuregelung liegt einer Entscheidung der Europäischen Kommission zugrunde, die eine steuerrechtliche Bevorzugung von nicht-europäischen Versandhändlern, die sich außerhalb der EU befinden, verhindern will. Zudem soll mit der Initiative auch Mehrwertsteuerbetrug verhindert werden. In der Vergangenheit waren zig Pakete, vor allem aus China, mit falschen Einfuhrunterlagen versehen worden, um so eine Mehrwertsteuerbefreiung durch zu niedrig angegebene Wertangaben geltend zu machen. Laut der Europäischen Kommission wurden pro Jahr rund 150 Millionen Pakete mehrwertsteuerfrei in die EU-Zone eingeführt. Dem soll mit der neuen Regelung nun ein Riegel vorgeschoben werden.

Lediglich Kleinstsendungen, deren Wert weniger als 5,23 Euro beträgt, sind weiterhin von den Abgaben befreit, da die anfallende Einfuhrumsatzsteuer weniger als einen Euro betragen würde. Wenn der Käufer oder die Käuferin die Einfuhrabgaben nicht gleich beim Kauf mit entrichtet hat, werden diese beim Empfang der Sendung von DHL kassiert. Dafür wird die oben bereits erwähnte Auslagepauschale in Höhe von 6 Euro fällig.

Fotos: Pixabay, Deutsche Post DHL Group.