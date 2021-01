AirPop Active+: Die smarte Maske kommt im Februar nach Deutschland

In den vergangenen Monaten haben wir uns im Alltag an diverse Einschränkungen gewöhnen müssen, unter anderem das Tragen einer Maske. Zumindest bei den aktuellen Temperaturen stört mich das mittlerweile wenig bis gar nicht mehr und es dürfte wohl auch klar sein, dass uns die Masken noch eine ganze Weile begleiten werden. Wer in dieser Hinsicht Lust auf ein wenig High-Tech bekommen hat, sollte jetzt weiterlesen.

Mit der AirPop Active+ kommt in wenigen Wochen die erste smarte Maske auf den Markt, die mit einem Sensor und einer Bluetooth-Anbindung ausgestattet ist, um Daten mit dem iPhone oder Android-Smartphone austauschen zu können. In der Apple-Welt können die gemessenen Daten sogar mit HealthKit synchronisiert werden.

AirPop Active+ Maske filtert auch mikrobielle Partikel

Aber was wird denn nun genau gemessen? Der Sensor erfasst Daten zu ein- und ausgeatmeter Luft und setzt diese auch in Verbindung mit Echtzeitdaten zu Standort und Luftqualität – und kann deshalb exakt angeben, wann der Filter der Maske ersetzt werden muss. Im Active Modus erfasst der Sensor zusätzlich Daten wie Atemzüge pro Minute und Atemzüge pro Schritt.

Der Wechselfilter wird einfach in die Maske eingesetzt und soll laut Hersteller-Angaben 99 Prozent aller PM 0,3 Partikel stoppen – also auch Staub, Allergene, Feinstaub sowie mikrobielle Partikel. Ein Filter soll dabei eine Nutzungsdauer von 40 Stunden bieten, vier Stück sind im Lieferumfang der Maske enthalten. Zur Nutzung notwendig ist zudem eine Knopfzelle, die etwa ein halbes Jahr lang halten soll.

Die AirPop Active+ Maske ist waschbar und bietet eine 360° Dichtung mit einer Soft-Touch-Membran in medizinischer Qualität. Dank der 3D-Form liegt der Filter nicht flächig auf dem Gesicht auf – das verbessert nicht nur den Tragekomfort, sondern erleichtert auch das Atmen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 149,99 Euro.