Amazon Music: Jetzt mit Audible-Hörbüchern auch in Deutschland

Wer den Musikstreaming-Dienst von Amazon, Amazon Music Unlimited, abonniert hat, kann sich jetzt über eine neue Erweiterung freuen. Wie Amazon angekündigt hat, beinhaltet Amazon Music jetzt auch Hörbücher von Audible für die Kundschaft in Deutschland, Spanien, Italien, Japan und Brasilien.

Nutzer und Nutzerinnen von Amazon Music Unlimited können ab sofort jeden Monat ein Hörbuch aus dem Premium-Audioangebot von Audible hören. Dieses umfasst für die Kundschaft in Deutschland über 900.000 populäre und zeitlose Hörbücher.

Die Ankündigung folgt auf den kürzlichen Start des Hörbuch-Angebots bei Amazon Music Unlimited in den USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Australien und Neuseeland. Durch die Integration des Audible-Katalogs wird Amazon Music Unlimited laut Amazon „zur führenden Plattform für Audio-Entertainment – mit über 100 Millionen Songs in HD-Audio, werbefreien Top-Podcasts und einem breiten Angebot an Hörbüchern, darunter Inhalte in 3D-Audio.“

Ab sofort können User der Amazon Music Unlimited Standardmitgliedschaft sowie Hauptnutzer und -nutzerinnen des Familienabonnements jeden Monat ein Hörbuch – unabhängig von der Länge – hören. Man kann jederzeit beginnen, die Auswahl zu streamen und auch nach Beginn des nächsten Abrechnungszeitraums weiterhören oder ein neues Hörbuch wählen. Wer mehr als ein Hörbuch pro Monat hören möchte, kann zusätzlich ein Audible-Abonnement abschließen oder einzelne Titel direkt über die Audible App kaufen.

Neue Hörbuch-Produktionen in der Pipeline

Amazon Music Unlimited bietet nun eine umfangreiche Auswahl an Hörbüchern verschiedener Genres sowie Audible Originals und exklusive Produktionen wie „Der Insasse: Das Hörspiel“, einem von Sebastian Fitzeks Thrillern als packendes Hörspielerlebnis, unter anderem gespielt von Simon Jäger, Asad Schwarz-Msesilamba und Martin Semmelrogge, „Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an“ von Suzanne Collins, und „Moriarty“, gespielt von Christoph Maria Herbst, Matthias Koeberlin und Benito Bause, und mehr.

Audible bietet auch die komplette Harry Potter-Hörbuchsammlung, und kündigte in diesem Zusammenhang kürzlich eine neue Koproduktion der Originalgeschichten auf Englisch an. Die neuen Produktionen erscheinen Ende 2025 und erwecken die ikonischen Geschichten mit Sounddesign in Dolby Atmos, aufwendiger Musik, hunderten Sprecherrollen und realistischen Tonaufnahmen zu neuem Leben. Das Amazon Music Unlimited Einzelabonnement kostet 10,99 Euro/Monat. Für kurze Zeit bis 14. Juli 2025 erhalten neue User die ersten vier Monate kostenlos.