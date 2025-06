WhatsApp: KI-gestützte Nachrichten-Zusammenfassung gelauncht

Meta hat für seinen Messenger-Dienst WhatsApp (App-Store-Link) in den USA eine neue, KI-gestützte Funktion gelauncht, die es möglich macht, eine kurze Zusammenfassung ungelesener Nachrichten in einem Gruppenchat zu erzeugen. Die Funktion soll euch dabei helfen, einen Überblick über den verpassten Gesprächsverlauf zu erhalten, bevor ihr die Nachrichten im Einzelnen lest.

Das in den USA als „Message Summaries“ gelaunchte Feature funktioniert über Metas KI, Meta AI, und soll, so Meta, vollständig privat sein. Weder Meta noch WhatsApp sollen also eure Nachrichten lesen können, wenn ihr „Message Summaries“ nutzt. Auch die übrigen Gruppenchat-Teilnehmer erfahren nicht, dass ihr eine Zusammenfassung des Nachrichtenverlaufs erzeugt habt. Nur ihr könnt diese Zusammenfassung sehen, die sich auf alle von euch ungelesenen Nachrichten im jeweiligen Chat bezieht.

Message Summaries wird zunächst nur in den USA und in englischer Sprachversion ausgerollt. Nach dem Update auf die aktuelle WhatsApp-Version ist das Feature zunächst deaktiviert und muss von Nutzern vor der ersten Verwendung in den Einstellungen aktiviert werden.

Launch in weiteren Ländern geplant

Laut Meta soll die Funktion im Laufe des Jahres auch in weiteren Ländern und für weitere Sprachen ausgerollt werden. Nähere Informationen zum Zeitplan veröffentlichte das Unternehmen jedoch nicht.