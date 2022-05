Anker 633 Magnetic Battery: Neue Powerbank mit 10.000 mAh, MagSafe und Standfuß angekündigt

Auf Amazon.com listet Anker schon jetzt die neue Anker 633 Magnetic Battery. Es handelt sich um eine MagSafe Powerbank mit 10.000 mAh Power, die für das iPhone 12 und iPhone 13 gemacht ist. Aufgrund der großen Kapazität ist die Powerbank auch etwas größer und misst 10,7 x 6,7 x 1,8 Zentimeter und kann ein iPhone 13 Pro zum Beispiel 1,8 Mal aufladen.

Das iPhone wird einfach per MagSafe an die Powerbank geheftet, wobei die Powerbank über einen ausklappbaren Standfuß verfügt, mit dem man das iPhone aufstellen kann. So kann man sowohl im Hoch- als auch Querformat Benachrichtigungen einsehen oder einen Film gucken. Zusätzlich ist ein 20 Watt USB-C Port verfügbar, über den man weitere Geräte laden kann. Ein 60 Zentimeter langes USB-C Kabel liegt im Lieferumfang bei.

Die Anker 633 Magnetic Battery mit 10.000 mAh kostet 79,99 US-Dollar und ist hierzulande noch nicht verfügbar. Sobald sich etwas an der Verfügbarkeit ändert, werden wir euch noch einmal Bescheid geben.