Another Tomorrow: Tolles Adventure jetzt für nur 99 Cent laden

Falls ihr euch die Wartezeit bis zum Start von iOS 16 am heutigen Abend oder der Lieferung der neuen Apple-Spielzeuge am Freitag verkürzen möchtet, versucht es doch mal mit Another Tomorrow (App Store-Link). Das Point-and-Click-Abenteuer kostet normalerweise 5,99 Euro, aktuell könnt ihr die Universal-App aber für schlanke 99 Cent auf iPhone, iPad oder Mac installieren.

Das im Februar veröffentlichte Spiel hat bisher nur wenig Aufmerksamkeit erhalten, und das obwohl die wenigen Rezensionen im App Store wirklich gut ausfallen und Another Tomorrow eine große Qualität bescheinigen. Aber worum geht es überhaupt?

„Another Tomorrow ist ein Point-and-Click-Spiel in einer First-Person-Perspektive. Ohne deine Erinnerungen gefangen, erkundest du verlassene Wohnungen, Flugplätze, Tempel und unterirdische Anlagen, um nach Hinweisen zu suchen, Rätsel zu lösen und Geheimnisse zu lüften, um die Frage zu beantworten: Wer bist du?“, heißt es vom Entwicklerteam.

Zudem gibt es einige gute Nachrichten: Es gibt keine In-App-Käufe und auch keine Werbung, stattdessen ganz klassischen Spielspaß. Und falls ihr bei einem der zahlreichen Rätsel mal nicht weiterkommt, könnt ihr auf ein Hilfe-System zurückgreifen und euch den einen oder anderen Tipp geben lassen. Das dürfte vor allem Ungeübten helfen, das Spiel ohne große Frust zu bewältigen. Und wer lieber knobelt, muss sich ja nicht helfen lassen.