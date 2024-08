Apple Arcade: Disney Dreamlight Valley bekommt Update mit neuer Figur

Als das Spiel Disney Dreamlight Valley (App Store-Link) im Dezember des vergangenen Jahres bei Apple Arcade an den Start ging, schoss der Titel gleich auf Platz 1 der Charts und setzte sich dort fest. Disney Dreamlight Valley ist für iPhone, iPad, Apple TV und Mac erhältlich, ist 12,3 GB im Download groß und setzt natürlich ein Abonnement bei Apple Arcade voraus.

Bei der Arcade-Version von Disney Dreamlight Valley lässt sich das Basisspiel sowie die Erweiterung „Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time“ spielen. Da es bei Apple Arcade keine In-App-Käufe gibt, muss man bei dieser Version auf den Sternenpfad und den Gegenstandladen verzichten. Vom Entwicklerteam heißt es zum Spiel:

„Dreamlight Valley war einst ein idyllisches Land, in dem die Charaktere von Disney und Pixar in Harmonie lebten … bis zum Vergessen. Nachtdornen überwucherten das Land und löschten die Erinnerungen, die mit diesem magischen Ort verbunden waren. Die hoffnungslosen Bewohner des Tals konnten nirgendwo anders hin und zogen sich hinter verschlossene Türen im Traumschloss zurück. Jetzt liegt es an dir, die Geschichten dieser Welt zu entdecken und die Magie zurück ins Dreamlight Valley zu bringen!“