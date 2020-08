Apple Arcade: Neue Inhalte für Butter Royale, Gemustert und weitere Spiele

Erst am Sonntag haben wir euch mit Game of Thrones: Tale of Crows eine Neuerscheinung auf Apple Arcade vorgestellt. Das ist aber längst nicht alles, denn in den vergangenen Tagen wurden auch einige Updates für bereits länger erhältliche Arcade-Titel veröffentlicht. Zum Beispiel für den Multiplayer-Shooter Butter Royale (App Store-Link).

So gibt es jetzt neue Power-ups: „Mach dich bereit, den Spieß auf dem Butterfeld mit dem Marmeladenschild, dem Bratensoße-Dip und dem Aloe-Nebel umzudrehen“, heißt es von den Entwicklern. Ebenso gibt es neue Waffen, wie etwa den Durian-Werfer oder die Pfannkuchen-Wurfsterne. In den 5 Minuten kurzen Partien gegen bis zu 31 Spieler ist Action garantiert.

Ebenfalls aktualisiert wurde Outlanders (App Store-Link), der 100 Prozent biologische Städtebau. Hier erwarten euch fünf neue Level mit neuen Herausforderungen und einige neue Anführer. Dank der Süßigkeiten-Mühle bekommen die Outlanders nun auch leckere Naschereien.

Noch abenteuerlicher geht es in Cat Quest II (App Store-Link) zur Sache. Dort gibt es mit dem „Mew Game“ einen neuen Spielmodus, in der es noch mehr Abwechslung gibt. „Dies ist unsere Art, ein großartiges Spiel noch besser zu machen und allen unseren Fans ‚Danke‘ zu sagen“, heißt es von den Entwicklern.

In Scrappers (App Store-Link) übernimmt man den Job der Müllabfuhr und spielt mit bis zu drei anderen Personen zusammen. Wenn mal keine Freunde in der Nähe sind, macht das aber auch nichts. Mit dem jüngsten Update bietet Scrappers einen Helfer: „Dieser niedliche KI-Kumpel hilft Spielern im Einzelspielermodus beim Sammeln von Müll, den er dann je nach Situation weiterreicht oder in den Müllwagen wirft.“

Im Kampf-Spiel King’s League II (App Store-Link) gibt es derweil eine brandneue Story-Kampagne: „Begleite die aegilische Bardin Sella auf ihrer Reise zu Wahrheit und Vertrauen. Triff neue Charaktere, lerne mehr über Kurestal und erlebe die Königsliga aus einer ganz anderen Perspektive.“ Außerdem bietet das Update acht neue spielbare Kämpferklassen und einen Endlos-Modus.

Puzzle-Freunden dürfen sich über ein Update für Gemustert (App Store-Link) freuen. Hier heißt es im Update-Text: „Neue Puzzles und verborgene Animationen in diesem Update mit noch vielen weiteren im Laufe des Jahres! Abgeschlossene Rätsel sind jetzt standardmäßig ausgeblendet. Sie können einfach im Bildschirm „Abgeschlossene Rätsel“ im Menü angezeigt werden. Diese Einstellung kann im Spiel geändert werden.“