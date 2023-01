Apple Business Connect: Unternehmens-Infos in Apple-Apps einfach anpassen

Im Rahmen einer Pressemitteilung hat Apple heute Apple Business Connect vorgestellt. Es handelt sich um ein kostenloses Werkzeug für Unternehmen jeder Größe, die wichtige Informationen wie beispielsweise Öffnungszeiten mit ihren Kundinnen und Kunden teilen wollen.

„Wir haben Business Connect entwickelt, um Apple Nutzerinnen und Nutzer auf der ganzen Welt die präzisesten Informationen zu Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Reisezielen und vielem mehr zu bieten“, sagt Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple. „Apple Business Connect gibt allen Geschäftsführenden Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um direkter mit ihren Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten.“

An erster Stelle stehen natürlich die Daten, die zu den jeweiligen Geschäften, Restaurants und anderen Locations in der Apple Karten-App angezeigt werden. Mit Apple Business Connect ermöglicht das Hinzufügen und Aktualisieren von Fotos und Logos, Einladungen, um Aktionen wie Essensbestellungen oder Reservierungen direkt in Karten vorzunehmen, und Hinweise auf spezielle Angebote.

Solltet ihr Informationen zu eurem Geschäft selbst pflegen wollen, müsst ihr euch dazu einfach mit einer bestehenden Apple-ID auf der Self-Service Webseite von einem beliebigen Desktop- oder Notebook-Computer aus bei Business Connect anmelden. Sobald das Unternehmen angemeldet und von Apple verifiziert wurde, könnt ihr mit der Aktualisierung und Personalisierung der Daten beginnen. Kosten fallen für diesen Service nicht an. Für Unternehmen mit vielen Standorten enthält Business Connect die Business Connect API, um die Datenpflege zu erleichtern.