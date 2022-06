Apple lädt Familien zu den Sommer Camp Sessions

Die Sommerferien stehen wieder vor der Tür – und in Apple Stores auf der ganzen Welt wird es vom 20. Juni bis zum 31. August zum 20. Mal das Apple Sommer Camp geben. Für das Jubiläum hat sich Apple etwas ganz besonderes ausgedacht, damit Familien gemeinsam lernen und kreativ sein können.

Das Apple Sommer Camp richtet sich an Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren und ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten. Die Veranstaltungen finden in den Stores und im Freien statt und geben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, von Apple Personal und voneinander zu lernen. An diesem Abenteuer für die ganze Familie kann man mit Geräten teilnehmen, die bei den Veranstaltungen von Apple zur Verfügung gestellt werden.

Was gemacht wird, verrät Apple auf seiner Webseite:

Macht mit bei unserem Familienabenteuer und feiert unseren Planeten mit eurem eigenen Comic. Entwickelt eure Geschichte gemeinsam im Apple Store und erzählt auf dem iPad mit Bildern und Zeichnungen, wie ihr unsere Umwelt schützen wollt. Und setzt eure Mission mit den 20 kreativen Projekten in unserem Mitmachbuch fort. Meldet euch an, ladet das kostenlose Buch und legt los.

Alle Informationen zum Apple Sommer Camp und die Anmeldemöglichkeiten für einen Apple Store in eurer Nähe könnt ihr ebenfalls auf der Apple-Webseite abrufen.