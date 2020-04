Apple Support-App mit neuer Benutzeroberfläche, Dunkelmodus & mehr

Euer Apple-Gerät funktioniert nicht so wie es soll? Apple hält zahlreiche Support-Dokumente bereit, in denen ihr hilfreiche Tipps findet. In der Applikation „Apple Support“ (App Store-Link) könnt ihr auf eure Apple-Produkte zugreifen, entsprechende Hilfen anfordern, gleichzeitig aber auch Abrechnungen und Abonnements verwalten.

Mit Version 4.0 gibt es ab sofort eine neue Benutzeroberfläche sowie Unterstützung für den Dunkelmodus. Wird das iPhone oder iPad im dunklen Layout genutzt, stellt sich auch die Apple Support-App automatisch um. Zudem gibt es diese Verbesserungen:

Komplett neue angepasste Benutzeroberfläche, einschließlich Unterstützung für den Dunkelmodus

Erhalte intelligentere Lösungen für noch mehr Themen mithilfe von geführter, schrittweiser Problembehebung

Es ist jetzt einfacher, Support für alle deine Apple-Dienste und -Abonnements zu finden

Neues und verbessertes Erlebnis beim Chatten und Anrufen

Der Download ist 37,6 MB groß, funktioniert mit iOS 13.1 und neuer und wird aktuell mit 4,7 Sternen bewertet.