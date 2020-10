Apple TV: Neue Modelle mit A14-Chips und überarbeiteter Controller?

Schon länger gab es Gerüchte, dass Apple an einer neuen Version des Apple TVs arbeitet. Nun wird die Gerüchteküche neu befeuert, und zwar durch den Leaker Fudge, der bei Twitter unter dem Namen @choco_bit vertreten ist und einige Informationen zu einem neuen Apple TV veröffentlichte.

In seinem Tweet geht Fudge davon aus, dass Apple aktuell an mehreren Apple TV-Versionen arbeitet, darunter eines mit einem A12- und eines mit einem „A14X-ähnlichen“ Chip. Auch von einem neuen Controller ist die Rede – allerdings bleibt unklar, ob mit einem Controller eine neue Siri Remote oder ein von Apple entwickeltes Gamepad gemeint ist.

Apple Arcade is getting BIG money poured into it. There are currently titles in the works that are aiming to rival the likes of Breath of the Wild, which is why new A12X/Z AppleTV, „A14X-like“ AppleTV, and Controller are in the works.

Some games will require A13 and up to run 💁🏼‍♀️

