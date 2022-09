Apple TV: YouTube unterstützt jetzt 5.1-Surround-Sound

Habt ihr in der Vergangenheit schon mal ein Konzert oder einen Film auf YouTube über euren Apple TV abgespielt? Falls ja, dann könnte das Audio-Erlebnis ziemlich nüchtern ausgefallen sein. Immerhin hat YouTube die Audio-Spur bisher nur in Stereo wiedergegeben, zumindest über den Apple TV.

Wie ein offizielles Support-Dokument nun enthüllt hat, wird nun auch ein besseres Audio-Format angeboten. Zwar noch kein Dolby Atmos, aber immerhin 5.1 Surround. Und das ist im Vergleich zu Stereo-Ton schon eine erhebliche Verbesserung.

Neu ist die Unterstützung für Surround nicht, in der Vergangenheit hat YouTube das bereits auf zahlreichen Geräten angeboten – nur eben nicht auf dem Apple TV. So heißt es in dem Support-Dokument fortan:

YouTube mit 5.1-Surround-Sound wird auf allen 4K-Fernsehgeräten ab Baujahr 2021, Chromecast mit Google TV, PlayStation 5 und Apple TV unterstützt. Viele Fernseher bis einschließlich Baujahr 2020 bieten ebenfalls Unterstützung für Surround-Sound.

Mir kommt das jedenfalls sehr gelegen, gerade im Zusammenspiel mit Sonos Arc, einem Sub und zwei One als Rear-Lautsprecher. Wie sieht euer Setup aus?