Apple und die Patente: Kamera in der Apple Watch geplant?

Gerade in der Tech-Branche sind Patente eine wichtige Möglichkeit, um sich Designs und Technologien in eigenen Produkten zu sichern und sich somit vor Nachahmern zu schützen. Auch Apple ist in diesem Bereich immer fleißig vertreten – sogar so aktiv, dass sich mittlerweile ein ganzer Blog namens Patently Apple diesen Tätigkeiten widmet.

Selbiger Blog berichtet nun von einem neuen Patent, das Apple zugeschrieben wurde: Eine Apple Watch mit eingebauter Kamera sowie einem einzigartigen Armband-System. Letzteres würde es erlauben, die Apple Watch schnell abzunehmen, um Fotos aufnehmen zu können.

Auch wenn das Einreichen eines Patents erst einmal für nichts garantiert, bietet es doch einen Einblick in die Bereiche, an denen ein Unternehmen arbeitet. Apple scheint mit dem Patent US-11571048-B1 für die Apple Watch an neuen Wegen zu arbeiten, um das Produkt für die Kundschaft interessanter zu machen und sich von der Konkurrenz abzusetzen. Erstmals wurde das oben beschriebene Patent schon im Jahr 2019 auf den Weg gebracht, was heißen würde, dass das Apple-Ingenieurteam schon seit einiger Zeit über Innovationen bei der eigenen Smartwatch nachdenkt.

Apple Watch-Korpus zum Fotografien vom Armband entfernen

In der Zusammenfassung und in der Beschreibung des Patents wird ein Armband mit zwei Segmenten und einem „Nest“-Teil beschrieben. Das Konzept besteht darin, eine schnelle und ergonomische Möglichkeit zu schaffen, die Uhr aus dem Armband herauszunehmen. Das wiederum könnte neue Möglichkeiten für die Nutzung der Apple Watch eröffnen, die nicht auf das Handgelenk beschränkt sind – wie zum Beispiel im Patent erwähnt, das Fotografieren mit der integrierten Kamera. Eine Abbildung des Patents zeigt eine Person, die eine trägerlose Uhr hält, um ein Foto zu machen. Eine weitere Skizze zeigt dann einen Querschnitt einer Apple Watch mit einer nach unten gerichteten eingebauten Kamera und deren Sichtfeld. Man nimmt also die Uhr heraus, hält den Kamerateil hoch und macht ein Foto.

Wie Patently Apple erklärt, ist dieses Patent nicht das erste, das sich auf eine Kamera in der Apple Watch bezieht. Schon im letzten Jahr hatte der Konzern ein weiteres Patent mit dem einfachen Titel „Watch having a camera“ erteilt bekommen. Dies beschrieb ein Szenario, bei dem eine Kamera in der digitalen Krone platziert wurde. Im Jahr 2019 wurde Apple ein Patent für eine drehbare Kamera, die in das Ende eines Armbands eingebaut ist, zugesprochen. Ein Dritthersteller, Wristcam, hatte ein solches Produkt sogar schon auf den Markt gebracht. Das eher klobige Design des Accessoires konnte sich aber nie am Markt durchsetzen.

Würdet ihr eine integrierte Kamera oder einen schnell zum Fotografieren abnehmbaren Korpus in der Apple Watch begrüßen? Wir sind wie immer gespannt auf eure Kommentare zum Thema.

Skizze: Patently Apple.